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蔡英文赴永和秀朗國小 投完票發表談話：台灣關鍵時刻

偕同夫人陳佩琪投票 柯文哲笑稱平常心 相信選民智慧

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲上午8點也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲上午8點也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票。記者林麗玉／攝影

今天投票日，台北市一早綿綿細雨，仍有許多民眾上午八點就到投開票所投票，台北市長柯文哲上午8點也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票，媒體問柯，心情會不會緊張，柯淡定表示，「呵呵，哪有什麼心情？就是平常心啊。」民眾只要用理智判斷，覺得哪個候選人最好就投下去，「我們還是相信選民的智慧。」

柯文哲說，「我們這種急重症外科出身的人，一向遇到什麼大局面，都還心情保持平靜，是我們最大特色。」

柯文哲今天一早偕同妻子陳佩琪一起出來投票，媒體問柯怎麼想和太太一起來投？柯表示，反正她也是要投的，就一起出來投一投？

不過其實民眾黨原本規畫，柯文哲今天投票要由民眾黨八位議員候選人陪同，今天卻改成夫人一起投票？

柯文哲表示，原來計畫是他先去新竹、再回來台北陪黃珊珊投票，但後來想一想，還有8位議員候選人，這樣好像沒辦法，那就算了，這公平起見啦！

至於下午行程規畫，柯表示，民眾黨在台大醫院旁邊的國際會議中心有一個選情中心，反正等結果出來他再去就可以，會不會陪無黨籍北市長候選人黃珊珊看開票？柯說，「不用吧！這個我在這邊先開完記者會，再去她那邊。」

儘管今天一早台北下毛毛雨，八點開始投票，許多投開票所大排長龍，柯文哲與妻子陳佩琪大約排了十幾分鐘隊伍，投票秩序是否順利？柯文哲說，還好啦；夫人陳佩琪則表示，感覺排很長，但沒有等很久。

由於2018那一年投票大排長龍，柯文哲說，這次投票秩序一定比較好的，因為上次2018年是因為還有公投，要投這麼多票才出問題，後來到了2020那一次投票，就沒有什麼問題了。

台北市長柯文哲上午8點也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲上午8點也偕同妻子陳佩琪到金甌女中投開票所投下神聖一票。記者林麗玉／攝影

2022大選 投票 柯文哲 台北市長 台北市選舉

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