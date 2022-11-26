圖表／三大激戰選區藍綠版塊變動…北市藍天再現 桃園、新竹不再一片綠油油

2022九合一大選，台北市長選舉和新竹市長選舉皆出現「三腳督」局面，桃園市長選舉則歷經民進黨林智堅換鄭運鵬，並殺出無黨籍鄭寶清參戰。三大激戰選區選舉結果出爐，桃園市、新竹市不再一片綠油油，國民黨在桃園市翻轉眾多綠地，新竹市則有民眾黨拿下兩版塊；國民黨則在台北市眾多選區勝出，從民眾黨手中取回藍天。

台北市／陳時中、黃珊珊落敗 蔣萬安為國民黨奪回藍天

北市藍綠版塊變動。聯合新聞網製作

2018年台北市長選舉由民眾黨拿下7個行政區，藍營則在中山、松山、中正、大安、信義5區取得勝利。本次選舉，無黨籍黃珊珊未能守住內湖本命區，也丟失其餘6行政區。而國民黨蔣萬安成功光復台北，不僅固守中山、松山、中正、大安、信義區，也翻轉北投區、士林區、內湖區、南港區、文山區以及萬華區。民進黨陳時中則僅在大同區領先，讓該區變為綠地。

桃園市／民進黨鄭運鵬失守 國民黨張善政翻轉12個行政區

桃園藍綠版塊變動。聯合新聞網製作

桃園市部分，綠營在2018年九合一選舉中大獲全勝，鄭文燦在13個行政區皆領先國民黨陳學聖，然而本次選舉，民進黨未能再現上次的勝利局面，綠地幾乎全丟失，民進黨鄭運鵬僅在觀音區勝出，新屋區、大園區、蘆竹區、楊梅區、中壢區、桃園區、龜山區、平鎮區、八德區、龍潭區、大溪區、復興區皆被國民黨張善政翻轉為藍天。民眾黨賴香伶則未能在任一行政區取得勝利。

新竹市／沈慧虹僅拿下1區 高虹安成為首位女性新竹市長

新竹藍綠版塊變動。聯合新聞網製作

民進黨沈慧虹曾任新竹市副市長，雖具備8年經驗，試圖以前市長林智堅副手之姿，接棒新竹市，但本次選舉未能守住所有綠地，僅在香山區勝出。國民黨部分，選前藍營內部棄保消息頻傳，選前5天更有國民黨籍議員力挺高虹安，讓「藍白合」浮上檯面，國民黨林耕仁雖不斷呼籲團結一致，藍營還是未能拿下任一行政區。而高虹安雖經歷論文、助理費等爭議，仍然在本次選舉取得勝利，翻轉東區和北區，打破非藍即綠的版圖，成為第一位民眾黨籍的新竹市長。

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