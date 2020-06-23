釣魚台更名無作為 藍：召回代表說明

「日方擅自把釣魚台改名，國民黨將提議召回駐日代表謝長廷。」國民黨23日針對「釣魚台改名」事件，駐日代表謝長廷竟未對日方表達我方反對立場，認為謝長廷的表現過於軟弱，呼籲謝長廷別再引用1971年的歷史來模糊焦點，也呼籲總統蔡英文召回謝長廷代表向國人作說明。

召回謝向國人說明

立院黨團總召林為洲表示，「謝長廷說的1971年沒有人召回大使，是沒有人提議還是怎樣我不知道，現在我們在立法院會正式提議，請他回來說明。」包括說明釣魚台改名的前因後果，及對國家的影響，他在第一線一定最清楚，「難道不應該回來跟全國人民說明嗎？」

「對於釣魚台被日本石垣市片面改名，我們表達強烈的抗議跟譴責。」立院黨團書記長蔣萬安說，江啟臣主席22日曾正式邀請蔡英文總統出海捍衛主權、保護漁權，立場非常堅定清楚。之後臨時會將要求謝長廷代表回到台灣，到立法院向國會及人民說明過去這段期間如何跟日本交涉，如何溝通及嚴正表達我方的立場。

蔣萬安指出，宜蘭縣政府也在第一時間改為頭城釣魚台，以強硬的態度回擊日方這樣侵門踏戶的行為，「希望謝長廷代表不要用1971年發生的事來模糊焦點，這些都無法掩蓋你在這段時間沒有積極表達我方嚴正抗議的立場。」

民進黨無作為？

「可惜目前都只有書面說明，國民黨要求蔡英文總統應該召開記者會，對外要有立場說法。」文傳會主委王育敏說，蔡總統跟高中生座談時，面對高中生提問關於釣魚台捍衛主權議題，很遺憾蔡總統竟然實問虛答，國民黨可以代答：第一，蔡總統可召見日本駐台代表並表達強烈不滿，第二，把駐日代表謝長廷召回溝通。

「第三，請蔡總統跟江啟臣主席一起出海，展現中華民國捍衛釣魚台的決心。」她說，蔡英文自稱辣台妹，但捍衛釣魚台卻是軟弱、退讓、不敢大聲。

王育敏強調，謝長廷代表不必跟大家討論過去1971年的歷史，此時此刻是他捍衛中華民國領土的表現機會，他根本是在迴避自己的責任，未來立院在臨時會發出邀請，請謝長廷大使回台報告，「謝長廷代表請不要忘記自己的責任，因為你領的是中華民國的薪水！」

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