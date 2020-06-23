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總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

台：中公務船騷擾附近漁民 引釣島風波

世界日報 / 記者黃寅戴永華／連線報導

日本沖繩縣石垣市議會22日表決通過將釣魚台列嶼(日本稱「尖閣諸島」)所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行；中華民國總統府發言人張惇涵表示，釣魚台列嶼是中華民國領土，主權屬於中華民國，任何單方面行為並無法改變這個事實。

張惇涵還說，長期以來大陸公務船在相關海域的活動，騷擾到附近漁民才導致此次風波，呼籲在該區域內各方都應秉持「擱置爭議、共同開發」原則來維護東海地區和平與穩定。他說，外交部當天已向日本代表處表達「嚴重的關切」，「我們會維護主權、也要維護區域和平與穩定」，任何各方挑釁和多餘動作都是不必要的。

宜蘭縣長林姿妙對日方作法表示遺憾，重申護主權、護漁權態度不變，呼籲中央與地方站在一起，絕對不能讓中華民國主權及漁民生計受到傷害。宜蘭縣政府22日也把縣議會連署通過將釣魚台列嶼正名為「頭城釣魚台」議案，發函內政部要求中央正名。

日前發起「頭城釣魚台」正名案的宜蘭縣議員蔡文益則憤怒表示，23日將成立保釣辦公室，討論出海宣示主權事宜；7月7日登島保釣行動不變，除非日方打消更名念頭、善意回應。

日本琉球新報報導，石垣市政府9日提出「登野城尖閣」更名案，表示石垣島部分地區也叫「登野城」，更名目的是為了避免行政作業混淆；偏向改革派的市議員擔憂「和中國及台灣關係惡化」等後果，反對這項更名案。11日，該案在委員會表決時出現三比三僵局，最後由委員會主席決定通過。

沖繩縣知事玉城鄧尼12日在記者會上被問到此事時說：「行政區名變更是市町村事務，由石垣市決定。」

釣魚台目前無人居住，但日本法律允許民眾將戶籍遷到「日本領土」任何地區，包括釣魚台以及更小的沖之鳥礁，還有南韓實質控制的獨島(日本稱竹島)、俄羅斯實質控制的北方四島，都有數十至數百名日本人設籍。

日本 釣魚台 中華民國

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