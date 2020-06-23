日本改「釣島」名 中國批嚴重挑釁、兩國關係恐惡化

日本沖繩地方議會22日決定更改日中存在主權爭議的釣魚島（日本稱「尖閣列島」，台灣稱「釣魚台」）所在地區名稱。北京和台灣迅速對此表示堅決反對。

日本沖繩縣石垣市議會表決通過，把尖閣列島所在日本行政區域的名稱從「登野城」更改為「登野城尖閣」，尖閣列島的行政管轄權將從10月1日起歸屬石垣市當局。

這是日本政府在2012年9月購買尖閣列島後，對這一爭議島嶼做出的第二次重要變更。那次的購買行動激起中國大陸和台灣的強烈反應，導致中日關係陷入長期僵局。此後中國開始派出海警船對釣魚島實施常規化監管。

據日本共同社報導，石垣市表示，改名的目的是為了解決行政區劃名稱重複的問題。石垣市中心叫「登野城」，跟尖閣列島所在行政區同名。為避免引起混亂，市議會才決定把尖閣列島所在地區更名為登野城尖閣。

此次更名前，中國海警船5月初在釣魚島附近日本水域，尾隨日本漁船事件引起日中關係緊張。外界猜測，沖繩方面在此情況下決定更改地名，是日方對中國海警船的行為做出的回應。

石垣市市長中山義隆否認這種聯繫。他表示，更改地名並不是為強化日本對爭議地區的主權要求，而「只是為了行政工作的簡便」。

中國外交部對日本此次的更名事件做出強烈反應。外交部發言人趙立堅在例行記者會上說：日方此舉「是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的、無效的，不能改變釣魚島屬於中國的事實，我們對日方有關行徑堅決反對。」「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移」。

趙立堅說，中方已通過外交渠道向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。

4中國海警船駛近釣島 日警告驅離

當天午後，有四艘中國海警船航行在釣魚島海域，日本海上保安本部認為「領海」遭入侵，提出警告，要求儘速駛離。

日本NHK電視台報導，日本海上保安本部表示，有四艘中國海警船當天下午3時半左右起陸續航行在釣魚島列嶼的南小島附近海域，入侵日本「領海」。上一次中國海警船「入侵」是本月8日，22日是今年以來第11次。

中國海警局的船隻今年4月14日以來，已連續70天航行在領海外側的鄰接海域。