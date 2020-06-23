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大陸批日：嚴重挑釁 非法無效

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
日本石垣市通過釣魚台更名議案，中共外交部發言人趙立堅表示，這是對中國領土主權的嚴重挑釁。（環球網）
日本石垣市通過釣魚台更名議案，中共外交部發言人趙立堅表示，這是對中國領土主權的嚴重挑釁。（環球網）

日本沖繩縣石垣市議會通過議案把釣魚台「行政區劃」名稱由「登野城」更名為「登野城尖閣」，中共外交部發言人趙立堅昨天表示，日方通過所謂「更名」議案是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法的、無效的，不能改變釣魚台屬於中國的事實。

趙立堅在中共外交部例行記者會上表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。中方對日方有關行徑堅決反對，中方已通過外交管道向日方提出嚴正交涉，並保留做進一步反應的權利。

大陸海警艦艇編隊昨持續在釣魚台海域巡航；自二○一二年日本把釣魚台國有化後，大陸海警船到釣魚台海域巡航已成常態化。

中共國台辦發言人朱鳳蓮昨天下午表示，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對此擁有無可爭辯的主權。「兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整」。

日方撇清：更名議案 地方的事

日本石垣市議會廿二日通過將釣魚台地籍更名為「登野城尖閣」議案。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉表示，這是地方市町村議會的事，政府不應發表評論。

菅義偉表示，市町村區域內更名事務，根據地方自治法是市町村首長職權，中央政府不應評論。他說，為了防止新冠病毒疫情擴大，國際社會需要密切合作，為了不影響合作防疫，期盼中國方面、台灣方面對此事做出正面因應。

向石垣市議會提出釣魚台地籍更名案的石垣市長中山義隆在推特發文表示，希望各界了解，此舉是為了讓行政事務更具效率。

這項引發大陸和台灣反彈的改名案，在日本如今變成中央推給地方、地方首長推給行政單位。一般認為，日方所稱改名案是為了行政效率純屬藉口，實際目的仍是強調主權、護漁及化解內部壓力。

釣魚台 中共 外交部 護漁 日本

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