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觀察站／中日東海角力 台灣扮何種角色…

聯合報 / 本報記者蔡佩芳
釣魚台列嶼空照圖。（路透）
釣魚台列嶼空照圖。（路透）

石垣市議會昨天通過釣魚台列嶼行政地址更名案，是場宣示主權的演出。相對於中、日都懂各自的戲份，台灣的反應只凸顯「我們還弄不清自己的角色」。

廿二日，日本沖繩縣石垣市議會通過釣魚台列嶼行政地址更名案，展現日本實際支配釣魚台列嶼的意涵；同日午後，四艘中國大陸海警船航行進入日本釣島「領海」，抗議意圖明顯。事實上，這是中國大陸今年第十一次進入日本「領海」，更名案通過前，大陸公務船已連續六十九天行經釣島周邊，刷新二○一二年九月日本將釣島國有化以來的連續最長日數。

雖然中、日頻頻以行動宣示主權，相互牽制，但口頭上表現卻相當節制。顯示在美、中新冷戰的國際局勢下，雙方謹慎拿捏分寸。

中日有明確的國家利益，與不同層次的戰略目標。釣島不只是主權問題，也是海權爭奪，中國大陸要進出太平洋，與日方海洋衝突無法迴避。但美中日趨明顯的新冷戰，催動中方改善中日關係；日本與中國的經濟聯繫也由不得日本抽身，美中關係越緊繃，日本越需穩定的中日關係。雙方從二○一二年釣島爭議撕裂雙邊關係學得教訓，不會再走入寒冬。

中日友好有共同目標，相互克制甚至牽制，都有國家利益的計算，但台灣的克制卻很難說得清為了什麼。二○一二年釣島爭議，為馬英九政權簽下台日漁業協議。這次釣島爭議再起，操作得宜或許可以再次打開漁權談判空間，民進黨政府與日本站在一起譴責中共挑起紛爭，不見捍衛國家主權的企圖心，更遑論外交操作爭取國際空間與權益。未來，東海在中日兩國的政治角力下，台灣存在感或將日益薄弱。

日本 釣魚台 馬英九 沖繩

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