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放任日更名釣魚台 藍籲護主權硬起來

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨16日呼籲蔡英文要強硬對日方施壓，不過陳其邁之前就已表示，該做的談判、協調都已在處理。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨16日呼籲蔡英文要強硬對日方施壓，不過陳其邁之前就已表示，該做的談判、協調都已在處理。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

蔡英文也應該學馬英九，以登島、海巡隊抗議等具體方式，守護釣魚台主權！」國民黨16日召開記者會，革實院院長羅智強說，馬英九當年用登島、和平倡議軟硬兼施，才解決台日漁業30年糾紛，蔡英文若放任日方在22日將釣魚台更名的話，除了主權、漁權也會消失。對此、總統府發聲明呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議。

恐喪失漁權

王育敏說，蔡英文目前對釣魚台的作為，對比馬英九起來顯得相當軟弱無力。馬英九是透過登彭佳嶼、提出《東海和平倡議》，強調「主權在我」後才「共同開發」的原則，讓台日30年來的漁業糾紛，終於獲得一紙《台日漁業協定》，讓我國漁民有2個台灣大的海域可安心捕魚，擺脫長久以來被日方驅趕、索求高額賠償金的噩夢。

「辣台妹如果選擇性的辣，不是真的辣只是「俗辣』！」羅智強批評蔡英文只說釣魚台是中華民國領土，卻無具體作為。他也說，陳其邁過去當立委的時候，曾提出要國民黨到釣魚台辦釣魚比賽互護主權，結果現在卻退縮，不要當初喊得那麼大聲，現在卻向日方卑躬屈膝，如果放任日方22日以後改名，當初好不容易爭取到的魚權就會付諸東流了。

「釣島主權不分藍綠。」師大東亞系教授王冠雄說，雖然民進黨強調「擱置爭議、共同開發」，可是他們忘記一個重要的前提，就是主權在我。當時民進黨多次想跟日方談判漁業問題都沒有下文，結果馬英九上台就讓漁民捕魚獲得保障，他敦促民進黨也要努力捍衛國家利益。

每天都在保衛主權

行政院長蘇貞昌15日曾表示，主權一定要維護，每個人都要維護，一定會在堅持主權的情況下，做出最好的應對。陳其邁也在15日受訪時說，捍衛台灣主權的決心沒有任何改變，包括政府的執法、保護漁民，這些都是每天在做的工作。至於要怎麼做，不管是要透過外交協商，還是護漁等，保護主權的實質作為，不用在任何其他的事項做不必要的評論。

至於是否應上釣魚台宣示主權，陳其邁說，平常不管是護漁，還是國防，甚至是外交上的協商，都是捍衛主權決心的做法。

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釣魚台 馬英九 蔡英文

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