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藍委喊主權…釣島辦釣魚賽 蔣萬安嗆陳其邁不敢

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
日本石垣市擬將釣魚台改名，國民黨立院黨團昨喊「領土主權、寸土不讓」。記者胡經周／攝影
日本石垣市擬將釣魚台改名，國民黨立院黨團昨喊「領土主權、寸土不讓」。記者胡經周／攝影

日本石垣市提案將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計廿二日議決。國民黨立法院黨團昨天呼籲蔡英文總統邀集漁民及各政黨領袖，共同登釣魚台宣示主權；若蔡總統遲無回應，立院內政委員會不排除本周赴釣魚島考察。

國民黨團書記長蔣萬安強調，釣魚台是中華民國領土，主權寸土不讓，但蔡政府只是一再口頭重申，並無實際行動捍衛釣魚台主權，難道民進黨官員對日本卑躬屈膝、懦弱無能到這地步，果然是不敢得罪「大哥哥」？他更嗆蔡英文從「辣台妹」變成「軟骨妹」。

蔣萬安指出，二〇一二年日本擬將釣魚台國有化惹議，馬政府強硬回擊，派海巡署護漁，更達成台日漁業協議；當時擔任立委的陳其邁還建議馬總統登釣魚島辦釣魚大賽；他要正式請陳其邁落實當時主張，盡速舉辦登釣魚台釣魚大賽，「我會第一個報名，但我嗆你不敢。」

國民黨團提六項主張，包括請蔡總統偕各黨領袖登釣魚台宣示主權；召集日本駐台代表嚴正表達我國立場；邀請駐日代表謝長廷回台赴國會報告，接受民意監督；即刻派遣海巡署船艦在釣魚台海域捍衛漁權；重啟台日漁業委員會爭取我漁民權益，以及在臨時會要求朝野發表共同聲明。

宜蘭縣副縣長林建榮說，縣府已明確表達意見，釣魚台是我國固有領土，擱置爭議、共同開發是中央和地方一貫主張，日方若片面更名對我漁權造成影響，縣府一定和漁民站在一起。

釣魚台 日本 海巡署 蔣萬安 蔡英文

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