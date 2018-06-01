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【即時短評】硬要台大重啟遴選 新教長將面臨三大困境

2018-06-01 12:47聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

台大校長遴選案爭議未歇。聯合報系資料照
台大校長遴選案爭議未歇。聯合報系資料照
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為了「拔管」，已折損了兩位教育部長，潘文忠下不了手「拔管」而辭官，吳茂昆以最高道德標準請辭後，這個史上最大爭議部長，作的「台大重啟遴選」決議，不管是誰接教長， 若仍蕭規曹隨，堅持台大須重啟遴選，首當其衝除了司法問題，也會讓從國教到高教一起卡住，甚至衝擊到產學合作，及上市公司獨董制度。

●第1個困境：法律見解被踢館

教育部要求台大重啟遴選，認定台大遴委會運作有問題，管中閔和蔡明興有違利益迴避原則，但全淪為自由心證，至今說不出違反哪一個法條。況且，教育部的法律見解，被不少法律專家踢館，顯示教育部的法律見解不是普世認同的價值。

台大召開兩次臨時校務會議，都尊重遴選會的投票結果，面臨與教育部之間的法律見解落差，台大預計下周會採取行政救濟行動，若教育部不盡速聘任管中閔為台大校長，意味台大將繼續由代理校長領導，什麼時候才有正式校長，仍是未知數。教育部若認為代理沒問題，試問賴清德願否讓教育部也由政次一直代理，不要任命新部長？

●第2個困境：卡住台大也將卡住國教

卡住台大，不只綁住台灣整體高教發展，也會卡住國教發展。國高中學生和家長，一向以台大為升學目標，拔管效應加上對岸高校招手的雙重效應下，優秀高中生陸續出走，台灣高教招生，不只是少子化對後段班有招生危機，優秀高中生出走，頂尖大學招生的素質也會受影響。

拔管的效應若持續發酵，衝擊的不只是台灣高教的競爭力，還會向下延伸到國教，人才出走的問題愈來愈年輕化，台灣沒有天然資源，只能開發「腦礦」，人才出走的危機，造成腦礦衰竭，台灣還有競爭力嗎?

●第3個困境：衝擊上市公司秩序和產學合作

以獨董之名拔管更是荒謬，把上市公司的董事和獨董當成利益輸送關係，把校長參選人和遴選委員當嫌疑犯在監控，蔡英文政府侈言要加強產學合作，這條路恐怕會走進死胡同裡。

台大教育部高教
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