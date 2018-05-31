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台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

外界點名將接任教育部長 陳良基：絕對不可能

2018-05-31 14:07中央社 台北31日電

教育部長懸缺，外傳科技部長陳良基是最熱門的接任人選，陳良基今天在立法院答詢時表示「絕對不可能」，科技部還有很多事情要做。

陳良基今天赴立法院專題報告「從AI人工智慧的發展看台灣相關法制環境的建置與世界潮流趨勢」，他是在回覆立委詢問時做以上表示。

陳良基是國際知名的電機工程學者，曾任台大副校長，2016年初蔡政府組閣時，陳良基一度是教育部長熱門人選，不過最後由潘文忠接掌教育部，陳出任次長，當時的閣揆林全曾說，陳良基的資歷足夠做部長，接次長「有些委屈」，但陳一口氣就答應，不在乎職位、待遇；陳良基是在2017年2月調任科技部長。

民進黨立委蘇巧慧說，教育部長一職不必求快，應找對教育改革有助益的人，但陳良基到底會不會接任教育部長，大家都很想知道。

國民黨立委蔣乃辛說，科技部長的位子很多人想要，陳良基有很好的理念抱負，是一個想做事的人，並且對高等教育也非常內行，但現在教育部已經變質，「部長」不再是為培育人才，而是政治上的工具人。

陳良基答覆立委詢問時表示，絕對不可能接任教育部長，科技可以幫年輕人創造機會，如果有機會繼續在科技部服務，他會把現在能做的事情做好，他在科技部還有好幾項重要的措施要做。

陳良基教育部立法院
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