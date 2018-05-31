吳茂昆拔管立大功 下一個位子 會怎麼安排？

2018-05-31 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



日前辭職下台的前教長吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府官員 很少裸退

教育部長吳茂昆因被爆料違法赴中國大陸請辭獲准，很多人開始猜測他的「下一個位子」是什麼。這個猜測其來有自，因為綜觀蔡政府上任以來，官員下台都很少「裸退」，幾乎都轉進其他單位，有人擔任董事長、有人轉戰其他部會繼續當官，也有人被聘為國策顧問。

卸任後變董事長

馮世寬 掌國防安全研究院

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國防部前部長馮世寬今年2月閃電下台，5月轉戰國防部籌設的「財團法人國防安全研究院」擔任董事長，蔡英文總統也在揭牌時親自出席。馮世寬說，蔡英文賦予他任務，很多專家學者也給予期許，讓他覺得「工作壓力好大好大」，強調國防院將集思廣益並掌握亞洲情勢，為國家獻策、給國軍建言，在最短時間成為國際接軌對象。

李世光 兼2董座 稱領1份薪

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經濟部前部長李世光因「815大停電」下台，不過卸任後他出任工研院、資策會雙董事長，前途仍一片光明。不過李世光強調，他雖然身兼兩個董座，但絕對只領一份薪水，不會領雙薪，他過去在經濟部長任內，已推動工研院、資策會的軟硬整合，未來也將持續推動進行。

李瑞倉 在中華電找到第二春

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金管會前主委李瑞倉於2017年9月隨林全內閣總辭，不過他於兩個月後的11月初悄悄接任中華電信旗下的中華投資公司董事長，找到事業第二春。原本盛傳李瑞倉可能入主證交所或櫃買中心，但礙於證券周邊單位人事環環相扣及「旋轉門條款」，最後落腳中華投資公司。外界也盛傳，該公司原董事長、中華電信前總經理石木標，任期原本是到2018年1月，但為了安排李的新工作，石木標提前「被退休」。

曹啟鴻 先接糖協 再進農業金庫？

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2017年2月，林全內閣宣布改組，即將下台的農委會前主委曹啟鴻卻遭周刊爆料與三名女秘書同住官舍，被影射男女關係，外傳是曹帶來的機要秘書干涉太多農委會事務，導致專權、濫權，甚至介入農委會人事布局，引起農委會內部不滿，與男女關係無關；不過就在這人事布局的關鍵時刻，爆出負面新聞，也讓人聯想到民進黨內派系鬥爭。由於曹在農業行政及政策專業，依舊受到肯定，高層一度考慮安排他轉任農業金庫董事長，不過當時因未到改選時間，先行安排接任糖協董事長。

張小月 離開陸委會 踏進海基會

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陸委會前主委張小月2018年2月卸任，原本被安排接任外交部長，但她堅持「沒有意願」，隨後3月她接任海基會董事長一職。她致詞時強調，海基會不是「櫻櫻美代子」，將與陸委會合作，就像大腦與手腳。她也說，兩岸間沒有事情是小事，海基會都用最嚴肅的態度處理，聚沙成塔、滴水成河，一點一滴累積兩岸善意。

許璋瑤 小英信得過 接掌證交所

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2017年11月，原本要出任第一金董座的政務委員許璋瑤被宣布出任證交所董事長。黨政人士認為，許璋瑤的出線有特殊原因，尤其許是少數在2008年民進黨在野後，離開公職卻仍熱心參與綠營智庫的政務官，且與蔡英文總統互動良好，雙方有革命情感，也曾在小英基金會成立時擔任監察人。蔡政府一直對證交所董座的人選很謹慎，許璋瑤出線後，被視為「蔡總統信得過的人」。

吳宏謀 工程會主委 變港務公司董座

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2017年11月，行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳宏謀轉任台灣港務公司董事長，遺缺由日前入閣的政務委員吳澤成接任。早在林全內閣時代，行政院就打算整頓台灣港務公司，但一時無法找到合適人選，後來在吳澤成從宜蘭縣代理縣長轉任政委後，才敲定這項人事案。吳宏謀說，台灣港務公司轄下有七個港口，責任重大，未來也會和地方政府一同合作；港口不應只是航運，未來應往產業振興、觀光遊憩等方向發展。

吳宏謀在「815大停電」事件後，被林全指派成立行政調查小組，並完成調查報告。後來，中油及台電董事長雙雙出缺，府院一度考慮由吳宏謀出任台電或中油其中一家的董事長，但被吳宏謀以非專業領域無法勝任為由而婉拒。賴清德接任閣揆後，中油與台電董事長人事案一度停擺，後來府院決定盡速處理人事空缺，再次遊說吳宏謀，卻始終無法讓吳改變心意。

後來陳金德接任宜蘭縣代理縣長、吳澤成轉任政委後，因兩吳的專業領域重疊，且台灣港務公司的內部問題，早在林全卸任時，被列在交接清單中，賴清德也明白此事，因此決定由吳宏謀轉任港務公司董事長。

黃志芳 貿協董事長 繼續新南向

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2017年1月貿協董監事會通過由總統府新南向辦公室主任黃志芳接任董事長一職，新南向辦公室也隨之解散。總統府說明，鑑於新南向政策已從任務規劃階段進入全面推動階段，行政院相關部會的政策也逐漸展現成效，總統府新南向辦公室的階段目標比預期更早完成，經報請總統核示，該辦公室自明年起解除任務編組。黃志芳成了第一位，也是最後一位新南向辦公室主任。

黃志芳入主貿協後，強調將配合政府政策及產業發展需求，協助廠商推廣對外貿易，並推升會展業務與建構電商平台。黃志芳上任後，一年有半年時間都在海外出訪拓銷貿易。2017年參訪高達20多次，除了到東南亞國家舉行「台灣形象展」，也常帶業界調查商機。

卸任後轉戰其他機關部會

李大維 外長變國安會秘書長

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2018年2月，府院改組，外交部前部長李大維轉任國安會秘書長，離開外交部後依然擔任蔡英文總統核心幕僚，原總統府秘書長吳釗燮則轉任外交部長。黨政人士分析，這一波改組主要是將總統府秘書長的位子空出來，等待時任高雄市長陳菊接任，果然陳菊4月北上入府，擔任蔡英文總統最重要的左右手。

李大維交接部長一職給吳釗燮時，則強調是「無縫接軌」，吳釗燮外交經驗豐富，政治分量也相當了不起，知悉吳釗燮將接任外交部長時，他和蔡總統說「這將是無縫接軌」，相信未來外交會更創新猷。李大維並感謝、同時勉勵在場的外交官說，外交是神聖的志業，需要犧牲奉獻與努力，盼所有駐外人員一本初衷，在吳部長領導下讓外交更蒸蒸日上。

陳金德 大停電下台 轉進宜蘭縣政府

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2017年「815大停電」，時任中油董事長陳金德頻被點名下台。民進黨內部原本期望藉由時間讓風波平息，沒想到陳金德自己親上廣播節目，回嗆要他下台的聲音，指「他在民進黨30多年，類似派系鬥爭看多了」，引發軒然大波。隨後陳金德請辭獲准，不久後出任宜蘭縣代理縣長，且黨內安排他「先代理、後參選」，但陳金德卻因對豪華農舍大鬆綁，又掀起爭議，最後他沒有參加宜蘭縣黨內初選，黨提名立委陳歐珀代表參選。

童振源 卸下政院發言人 出任駐泰代表

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2016年9月，時任行政院發言人童振源突然被告知職務調整，僅在任134天。童振源剛上任時，曾對記者說，為了維護生活品質，不再個別回覆媒體詢問，引發軒然大波，被質疑「發言人不發言」；隨後雄三飛彈誤射事件，又失言說出前立委蔡正元比行政院長林全更早知情，引發高層不滿；而政府為救觀光產業祭出優惠貸款，童卻說是政府要花300億元降低陸客減少帶來的傷害，讓府院忙澄清。不過童卸任發言人後，找到更適合自己的工作。先是轉任國安會諮詢委員，2017年6月又出任駐泰國代表，推動新南向政策。

郭芳煜 「一例一休」下台 再進「公務人員培訓會」

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2017年2月，時任勞動部長郭芳煜因勞基法「一例一休」政策下台，改由政務委員林美珠接任。郭芳煜在任時，強調一例一休是最務實、有彈性的周休二日，且主導權在勞工手上，但相關說法始終沒辦法說服大眾，最後黯然下台；他卸任時也說，他的任期注定因一例一休結束。

不過兩個月後，郭芳煜有了新工作，接任「公務人員保障暨培訓委員會」主委，重新現身立法院備詢。被問到首度以新身分上台心情如何？他說，能繼續以自己專業提供服務，覺得很有意義，也會好好珍惜。

卸任後當國策顧問

潘文忠 卡管沒拔管 獲聘總統府國策顧問

潘文忠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2018年4月，時任教育部長潘文忠因「卡管」風波延燒請辭獲准，尷尬的是，一開始行政院長賴清德說潘請辭是因為家庭因素、非台大校長遴選事件，結果潘發表請辭聲明書，幾乎都在說明台大校長遴選事件，盼台大校長事件停止政治操作。

潘文忠說，針對管中閔一案，教育部如果不調查，不釐清，才是嚴重失職，但教育部為釐清爭議，卻經常遭到泛政治化的攻擊和汙衊，「由衷希望我的辭職，提醒各界理性思考，可以讓台大校長遴選紛爭，有個重新釐清的機會。」不過幾天後，總統府證實潘文忠獲聘為國策顧問；5月29日接任潘的教育部長吳茂昆因違法赴中請辭獲准，甚至有人希望潘文忠再回教育部當部長。