拔管砍倒2教育部長 蔡詩萍：蔡英文妳真的要跛腳了

2018-05-29 20:37 聯合新聞網 綜合報導



教育部長吳茂昆請辭獲准，任期僅40天。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部長吳茂昆上任後爭論不斷，今已請辭獲准，任期僅40天，而其中「拔管事件」的處理最具爭議，作家蔡詩萍也對此發表看法，他認為「拔管」砍倒了兩位教育部長，會導致蔡英文跛腳了，還會讓民進黨的執政，滿臉豆花滿頭包。

蔡詩萍在臉書表示，他很早就斷言拔管事件必會壓垮蔡英文政府，且讓蔡英文賠上干預大學自主，完全執政變完全顢頇的惡名。他提到教育部長吳茂昆做了40天即倉皇辭職，說明了「拔管事件」必然嘎然而止，要斷臂止血，否則民進黨政府還要繼續被拖曳進更深，更亂的淵藪。

他指出，教育部至少有兩次機會，讓自己可以踩煞車。第一次是在潘文忠部長時，當時教育部要台大開校務會議處理此案。台大開臨時教務會議，決定無權處理此事，尊重遴選委員會決議，教育部不接受，結果潘部長下台。

第二次是吳茂昆部長上台後，決定不聘任「管校長」，台大遴選委員會堅持不改弦易轍，教育部再吃閉門羹，結果創下最短命的教育部長紀錄。

蔡詩萍推測吳茂昆辭職的原因，絕非所謂的「完成階段性任務」，因為這樣坐實了吳茂昆上台確實不是他有「部長能力」，而是他肯當「拔管劊子手」。另外，「拔管」事實上也未竟全功，民進黨政府陷入「父子騎驢困境」，進也不是，退又無方，還背上了打壓第一學府的惡名。

至於，是不是吳部長自己有違法之事，被逮個正著，以致於必須賴院長出手？蔡詩萍不予評論，但他認為一場台大校長選舉，牽引出的「拔管風暴」，連續砍倒了兩位教育部長，對蔡英文總統而言，完全不是對手製造出來的麻煩，而是團隊在意識形態的自我干擾下，作繭自縛的結果。

他還預測「拔管事件」應該到此為止了，連續重殘了兩位部長之後，如果還要再找一位新部長來堅持拔管的話，「實在是不敢恭維這樣的政治智慧」。因此他推斷，下一位教育部長是來收拾殘局，讓此案到此為止的。但若這個轉折要等到賴清德院長來親自裁奪的話，可能證明了賴清德還是比較比較能判斷政治風險的。

最後，他直言，蔡英文總統應該不等到連任，就已經注定是「跛腳總統」了，因為「在拔管事件上，證明了她的無能與政治風險管控能力，實在太差」！