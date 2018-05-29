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吳茂昆請辭下台 台大教授：他被利用

吳茂昆辭職 龍應台：求蔡總統不要敗壞教育

全教產：對吳茂昆最有印象只有「拔管」

2018-05-29 12:56聯合報 記者林良齊╱即時報導

今傳教育部吳茂昆上任以來爭議不斷，今傳請辭獲准。對此，曾經公開呼籲他下台的全教產理事長黃耀南說，辭職就是讓他「適得其所」，教育部長做到天怒人怨，民進黨政府用人所識非人。

黃耀南表示，新任教育部長應該找真正專業、能專注在教育領域的人，不要再有政治任命。他說，吳茂昆就是政治任命，40多天以來大家對他最有印象的是「拔管」，沒有什麼建樹政績。

教育部長吳茂昆請辭，教團批他40天來沒建樹，只有「拔管」。報系資料照
教育部長吳茂昆請辭，教團批他40天來沒建樹，只有「拔管」。報系資料照
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教育部吳茂昆政治任命管中閔

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