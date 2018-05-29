全教產：對吳茂昆最有印象只有「拔管」

2018-05-29 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今傳教育部長吳茂昆上任以來爭議不斷，今傳請辭獲准。對此，曾經公開呼籲他下台的全教產理事長黃耀南說，辭職就是讓他「適得其所」，教育部長做到天怒人怨，民進黨政府用人所識非人。