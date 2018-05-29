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上任只有40天！ 吳茂昆請辭教育部長獲准

吳茂昆請辭獲准 吳思瑤：首長更迭不利於政策推進

2018-05-29 11:29聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

教育部長吳茂昆請辭獲准。立法院教育文化召委吳思瑤第一時間得知相當震驚。她說，這是短短一個會期中，替換第三個部長，相對教育是個百年大計，對於首長不斷在更迭，是不利於政策穩健推進，同時也理解他任部長內的困境，「國民黨不斷攻擊他個人過去爭議，不就政策論述，導致政治砲火延伸，猜想是他離開的原因」。

吳思瑤表示，在第5會期中教育部長異動達到第三個，由於這會期已即將休會，呼籲內閣應該好好慎選下一個部長，不需要受到時間壓迫，讓下任部長能夠好好針對教育政策進行推展。這種不斷更迭首長的政府，內閣應該要好好思考。

吳思瑤說，能理解吳茂昆的困境，在立法院教委會中，國民黨對他，都是不針對政策探討，反而對他個人過去事件攻擊，讓整個教育政策失焦，國民黨自己立委也有不同意見。國民黨不讓立委職權行使在政策本身，而是針對吳茂昆個人事件的攻擊，對一個部長擘劃施政陷入僵局，不樂見問政內容，是非常可惜。

吳思瑤認為，國民黨因為「管案」延伸政治攻擊，把砲火轉到吳茂昆身上，找那些過去不一定有爭議的事件，拿顯微鏡做政治操作，國民黨把過去不滿管案的情緒，發洩在教育部長身上，這種「扒糞式」的問政，對教育推展有什麼幫助？這種泛政治化的問政型態在教委會，常常上演。

吳思瑤呼籲，未來部長不論是誰，都應停止對個人事件攻擊，教育不應有政治化的介入。

民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
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國民黨吳思瑤吳茂昆

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