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諮商師看情殺／說出來 就不會用肢體宣洩

2018-05-31 15:45聯合報 記者羅真╱即時報導

近來層出不窮的兇殺案令人心驚、憤怒、惋惜，這些一個個案除了恐怖，還帶給社會什麼樣的啟示？諮商心理師點出，許多恐怖情人嚴密監控或肢體暴力的背後，其實是一顆脆弱、害怕孤單或被遺棄的心理，以及不懂如何把這樣的情感表達給對方、不懂如何與另一半共同營造長期穩定的感情。

諮商心理師認為，社會應該一同思考，一個人的人格是如何養成的？父母應從孩子很小的時候，每天固定花10分鐘、20分鐘與他談心，談心不是溺愛，而是傾聽，並帶著孩子明辨是非、面對與解決問題；另外，應從小鼓勵孩子表述自己的情感，「懂得說出來、懂得溝通，就不會用肢體宣洩」。

● 想控制對方，內心深處或許是極大的恐懼

中華民國諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬說，恐怖情人常見有邊緣型人格障礙，他們可能缺乏自我認同、極度害怕孤單寂寞、怕被拋棄、對他人的訊息解讀十分敏感、情緒起伏大等。這種人格的養成，常常與他們父母的人格、父母的感情狀態、父母是否讓他自幼常有分離焦慮、抑或他曾在感情中遇到對方是邊緣性人格等有關。

她舉例，有的父母因外遇離家棄子，有的父母常常騙孩子只離開一下卻消失很久，這些都可能讓孩子在過度焦慮與擔憂之後覺得被背叛，讓孩子不相信世界會有永恆的愛，讓孩子未來在感情中會不斷猜想對方遇到更好的人就會拋棄自己。

林萃芬說，孩子的邊緣型人格障礙常在親密關係中顯現：由於缺乏安全感，他們會嘗試用各種方式控制對方，如不准對方跟異性（或同性）說話，使用威脅語言或肢體暴力，並經常挑戰你對他的愛有多深。

● 每日談心10分鐘，有助孩子學習愛人、信任人、明辨是非

許多人渴望被愛，渴望有長期穩定的感情，卻不懂如何表達、不懂如何與對方共同營造，嚴重者選錯方式，造成兩個人甚至他們身旁更多人的不幸，因此，情感教育十分重要。

林萃芬表示，對孩子而言，父母就是「愛的流動」的最好示範者，父母應以身作則，用行動告訴孩子如何營造親密關係，即使意見不合可以如何溝通。

「在愛中長大的孩子才會培養出同理心」，林萃芬建議廣大爸媽，從孩子很小的時候，每天就可以跟他們聊天10分鐘、20分鐘，聊聊今天發生的事情，鼓勵他把情緒完整地表述出來，孩子一旦懂得說出來、懂得溝通，就不會用肢體宣洩。

當孩子遇到挫折，別用「不要想太多」等簡化的方式帶過，林萃芬建議，應與孩子談談事情發生的經過，瞭解事情背後脈絡，並且一同討論解決問題的各種方法；若是孩子做錯事，他還是得學習負起責任，「要切記溺愛不是愛，愛是傾聽，並帶著孩子明辨是非」。

相關報導：研究指出，鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

https://udn.com/news/story/7266/3067345

近來層出不窮的兇殺案，令人心驚、憤怒、惋惜。聯合報系資料照
近來層出不窮的兇殺案，令人心驚、憤怒、惋惜。聯合報系資料照
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