陳克華失言風波 呂秋遠：社會保障性侵犯還是人權？

2018-05-31 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台北榮總眼科主治醫師陳克華在臉書發表「現在的女生好像很嚮往當妓女」一文引發爭議，律師呂秋遠表示，性別教育，並不是要男人有男人樣，女人有女人樣，而是要讓所有人都知道，我們只應該要有「人的樣子」，無關男女。而且對於男性陽剛、女性陰柔的期待，不就是導致男人壓迫自己，也壓迫女性的最大根源嗎？當這種惡劣的社會結構歧視一再出現，就會歧視男人當護理師、女人當棒球裁判，或者是男人罵髒話就是man，女人罵髒話就是不知檢點。

呂秋遠在臉書指出，每個人都有權利選擇他自己的生活模式，也有義務要對自己的生活模式負責，但是並不包括他也要承擔因為這樣的生活模式，所以被他人欺負的風險。我們這個社會，應該要求任何人都不可以侵犯其他人，而不是要求其他人應該保護自己不可以被任何人侵犯。

呂秋遠說，我們這個社會，如果想的是，女人要自愛，不然就不值得保護；而不是說，女人不自愛，我們也應該保護，那麼這社會是保障性侵害犯，還是保障人權？更何況所謂的「自愛」，不過就是男人定出來的標準，我們為什麼不能說，就算是妓女，也有在最後一刻保留不脫衣服的權利？「我有脫光衣服的權利，但是你有不性侵我的義務，這句話難道有這麼難懂嗎？」

「你問我，陳克華醫師會不會因為道歉而反省？如果他願意去上性別教育平等課程100堂，然後把上課內容寫出一本詩集，或許我會考慮他是真心誠意」。呂秋遠說，陳的發言其實不是個案，而是代表了這個社會中許多人說不出口、害怕被討伐的念頭，這些邪惡的打壓弱勢念頭，隱藏在許多沙文主義者的心中，一個不小心，就會汨汨的冒出來，讓人膽顫心驚。