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「我殺死老婆而且自殺了」 男殺前妻後自己報警

左大腿找到了！台大女遭分屍 殯葬業者尋獲第8袋塑膠袋

2018-05-30 08:15聯合報 記者袁志豪╱即時報導

朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，裝在7包塑膠袋內棄屍板橋社區花圃，原本黃女的左大腿遍尋不著，今天凌晨2時許，有殯葬業者在距離棄屍地點20公尺的水溝蓋內側尋獲第8袋塑膠袋；經警方鑑識，果然是黃女的左大腿，該名翁姓殯葬業者表示「不敢居功，只希望替黃女保有一個全屍」。

新北市警海山分局偵查隊隊長陳嘉鵬表示，經通知鑑識人員到場採證，確認屍骨是黃姓女子尚未尋獲的大腿，現場由鑑識人員封鎖進行採證，全案將依規定進行後續處置；至於死者遺失的部分內臟，警方會持續調閱監視器尋找。

警方凌晨尋獲左大腿。圖/警方提供
警方凌晨尋獲左大腿。圖/警方提供
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【中央社／新北30日電】新北市板橋區黃姓女子遭朱男殺害並分屍後裝成7袋埋放花圃，警方一直找不到黃女左大腿，今天凌晨終於在花圃附近水溝蓋內發現裝著屍塊的袋子，為第8袋殘肢。警方封鎖現場鑑識，並繼續尋黃女的內臟。

板橋日前發生男友殺死台大女友的情殺分屍案，朱男下手凶殘，最少將被害黃女肢解成16塊以上，經過檢警搜尋及拼湊，仍然有部分屍塊下落不明。

海山警分局偵查隊長陳嘉鵬今天表示，翁姓殯葬業者得知這起駭人聽聞分屍案，希望讓死者有全屍，透過媒體聯繫警方，一起到板橋區國光街命案地點尋找其他未尋獲的殘肢。

警方與殯葬業者以棄屍地點為核心，往外尋找，果然今天凌晨2時餘，在不遠處的圍牆花圃水溝蓋內側，發現裝著黃女的左大腿袋子。

陳嘉鵬表示，偵查隊通知鑑識人員到場採證，確認尋獲的殘肢為被害黃姓女子的大腿，現場拉起封鎖線由鑑識人員封鎖採證，並依規定後續處置。

殯葬業者尋獲大腿殘肢後，以塑膠袋將大腿包裹起來，等待警方送驗。目前還有黃女的部分臟器與頭髮尚未尋獲。

翁姓殯葬業者表示，當初看到新聞時，覺得凶手蠻殘忍，希望替黃女保有全屍，因此透過電視媒體攝影記者友人，與偵查隊長一起重回現場。

被害黃女是20日回到男友住處後失蹤，海山警分局27日晚間會同鑑識小組至朱男住處社區的花圃中，挖出裝有屍塊的塑膠袋，全案曝光。

警方透過監視器發現朱男22日凌晨從住處提7包塑膠袋，至國光路住家後方的花圃掩埋。涉案凶嫌在28日上午被發現在新莊區畏罪自殺上吊身亡。

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朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，棄屍板橋社區花圃。記者袁志豪／翻...
朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，棄屍板橋社區花圃。記者袁志豪／翻攝
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朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，棄屍板橋社區花圃。記者袁志豪／翻...
朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，棄屍板橋社區花圃。記者袁志豪／翻攝
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朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，棄屍板橋社區花圃。記者袁志豪／翻...
朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，棄屍板橋社區花圃。記者袁志豪／翻攝
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