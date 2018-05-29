狠男分屍台大女 加害人父母疑協助帶走衣物被調查

2018-05-29 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



朱姓健身教練涉嫌在板橋區住處殺害交往兩個月的黃姓女友，將黃女頭髮剃光後肢解，裝在七包塑膠袋內埋屍住家社區花圃內；警方研判朱犯案時間應在本月21日，22日將屍袋埋藏，由於朱的父母在22日上午將朱帶回桃園，朱還用行李箱帶走一批疑似是衣物與寢具，警方懷疑朱的父母對分屍案知情，但兩人均否認，表示兒子都沒有講。

警方表示，今天上午10時許，新北地檢署檢察官將在板橋殯儀館解剖黃姓女子的遺體，並詢問黃女家屬是否要提告；如果黃女家屬有意見，或懷疑朱的父母知情、協助滅證，可以提出湮滅證據或民事求償等告訴。

警方調查，27歲的黃女屍體被朱姓男子（28歲）肢解成七塊，傷口整齊，警方在屋內找到一把開山刀，研判是分屍凶器，另外在朱機車內找到榔頭。檢警昨天拼湊黃女屍體，發現少了左大腿部分，屋內和棄屍現場遍尋不著。

警方指出，經調閱監視器，本月20日中午，朱、黃女和黃女家人吃午餐，當晚兩人返回朱的住處後，黃女就沒再出過門，研判朱在21日殺人分屍，並在22號凌晨將裝有屍塊的7包塑膠袋，埋在住處社區內的花圃。朱的父母知道兒子最近與女友感情發生問題，21日傳訊息又未回，擔心朱出狀況，22日上午前往探視朱。

據父母表示，當時朱僅跟父母說跟女友狀況不好，父母怕發生意外，要求朱搬回桃園老家；朱同意後，卻疑似收拾與犯案有關的衣物及寢具，在父母的協助下帶回桃園，朱跟父母回到桃園沒多久，又不告而別且失聯，直到上吊自殺、全案曝光。

警方指出，檢警在朱的住處採證時，發現現場清理異常乾淨，不但沒有寢具，連窗簾都換新的，疑似分屍的廁所還充滿芳香劑的味道，洗手台的排水管也換新，廁所就外觀上完全看不出血跡，要靠鑑識小組以特殊工具才能看出疑似噴濺血點，進行採證。

由於朱板橋住處犯罪跡證採驗困難，檢警要求朱的父母將朱帶回桃園的衣物及寢具交出採證，卻發現這些衣物及寢具也清洗乾淨，鑑識人員難以採證。檢警懷疑朱的父母對朱殺人分屍知情，但父母均表示，當時不知道這些物品涉案，以為是沒有用的物品，才協助兒子清洗，檢警目前仍在持續調查中。