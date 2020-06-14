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健保署：我多數醫材收費高於國際

聯合報 / 記者羅真陳婕翎／台北報導

衛福部健保署近日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫材進行收費上限管理，原因是部分品項與國外價差過大。健保署表示，我國多數醫材收費高於國際；但醫界認為，國內外價差凸顯台灣健保給付低、難反映醫師經驗與付出。

健保署醫審及藥材組專門委員黃育文說，新制針對八大類醫材訂定上限價，是依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」，參照國內外販售價格，或者循醫學中心與公立醫院採購價中位數作定價。不過實務上發現，在查詢得到的資料當中，我國多數醫材向民眾收費高於國際。

根據全民健保藥共擬會第四十四次會議資料，以單焦點、非球面（含黃片）的人工水晶體為例，自費醫材比價網顯示，國內醫療院所收費中位數為三萬兩千多元，澳洲韓國收費中位數分別只有六千多元與四千多元。不過，台灣院所買進醫材成本不低，醫學中心與公立醫院採購價中位數為兩萬四千多元。

再以冠狀動脈塗藥支架為例，國內醫學中心與公立醫院的採購價中位數為五萬三千元，自費醫材比價網顯示國內醫療院所收費中位數為七萬兩千多元，而日本、澳洲與韓國收費則在四萬八到五萬九千多元。

不過，健保自費醫材比價網的確需要全面更新檢視，部分資訊錯誤，本報昨天報導二焦點人工水晶體各院所價差過大，但健保自費醫材比價網卻連結至「三焦點」品項，導致誤植慶明眼科診所、桃園醫院、大愛眼科、陽明附醫、陳逸川眼科診所與耕莘醫院收費，其中慶明眼科診所二焦點人工水晶體收費為五萬五千元至五萬七千元。

「各國幾乎都是手術費很貴，醫材費用低。」嘉基工會理事長、骨科主治醫師趙麟宇表示，台灣健保體系的醫師手術、診療費用低廉，醫院又無力與健保署議價醫師專業健保給付，廠商調漲醫材價格，醫院才有機會增加盈餘維生，才會造成台灣各部分負擔醫材價格高於國際。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲與中華民國心臟學會理事長黃瑞仁均持類似看法。黃瑞仁舉例，在美國，冠狀動脈塗藥支架約為三百到一千五百美金、低於我國，但醫師置放支架的手術費則在三萬到十萬美金不等，醫師勞動條件比我國高出許多。

前衛生署長楊志良表示，台灣醫材價格與國際價格差距龐大，可想而知「這些價差全變成某些人的利潤」，制定自付差額上限是改善此事第一步。

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