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拚價格透明化 行政院：自費醫材比價盼跟App一樣好用

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

醫材新制引發爭議，衛福部今與醫界會談後做出結論，原訂8月上路的政策暫緩實施。行政院則表示，樂觀看待這樣的溝通成果，政府將優先活化既有的醫材價格透明化資訊平台，期待像App一樣方便使用。

衛福部健保署日前首度依法匡列八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材，訂出醫療院所向民眾收費的「天花板價」，但醫材新制在醫界反彈加上府院關切後，確定暫緩上路。

行政院發言人丁怡銘表示，政府樂觀看待這樣的溝通成果，即在確保民眾權益下，政府將優先處理醫材價格透明化資訊平台，未來也將個別檢討價格差距極端的醫材等，相信對於降低民眾負擔以及醫界的良性發展都能有正面幫助。

丁怡銘受訪表示，衛福部本就有中央健康保險署自費醫材比價網可供民眾查詢，未來將活化既有平台，期待像App一樣方便使用。

醫材 衛福部 行政院

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