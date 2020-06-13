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健保新制吵什麼 3種醫材規定一次看懂

中央社 / 台北13日電

健保差額給付特材新制爭議不斷，但說起健保給付、差額給付、全自費醫材差異，多數民眾仍霧煞煞，新制究竟管到誰，會不會從此失去自費用昂貴醫材的選擇權利，這篇一次解答。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，在台上市的醫療器材共有將近1萬1000項，健保全額給付的醫材共有7568項、約70.2%，健保差額給付醫材共370項、3.4%，自費醫材共2846項、26.4%。

不過，這三種究竟有何差別、這次新制納管的究竟是哪一種，民眾仍霧煞煞。

簡單來說，所有醫材在台灣市場只有三條路可走，分別是「健保全額給付」、「健保差額給付」以及「全自費」，只要進入其中一種，就不適用另外2種收費方式。

「健保全額給付」的醫材顧名思義就是健保「全額」給付，民眾選用這類醫材不必額外花一毛錢，健保會全部買單。實際上，要納入全額給付並不容易，必須經過健保署層層審核，證明療效和價格合理後，廠商也同意這項價格，才會納入給付，但這部份佔在台醫療器材的70.2%，比例最高。

「健保差額給付」的醫材則是健保署經評估，認為療效和健保給付的醫材差不多，但具有特殊功能。舉例來說，健保只給付「基本款」人工水晶體，但民眾希望選用「二焦點」人工水晶體，這時民眾只要支付超過健保給付價格的「差額」，就能使用到更好的二焦點人工水晶體。而「健保差額給付」就是這次唯一修改的部份。

由於都是要進入健保體系，健保差額給付的醫材同樣要經過健保署開會評估，通過審核且業者同意，才會納入健保差額給付的醫材名單。

至於「全自費」醫材則是無法進入健保全額給付、差額給付的產品，所有醫材上市前，按程序都會先走送到健保署審核是否納入健保全額或差額給付，若通通沒有納入或廠商不同意健保提出的價格，就會進入自費醫材市場，醫療院所只須將自費價格呈報各縣市衛生局即可。

以更白話的方式比喻，健保給付醫材就像是一份燒肉飯（健保全額給付醫材），每個人肚子餓都可以免費吃，民眾可以選擇加50元升級成加量版的燒肉飯（健保差額給付醫材），但如果財力許可，民眾也可以選擇不要燒肉飯，自掏腰包吃燒肉吃到飽（全自費醫材）。

不過，健保署近年發現，一項同品牌、同功能的「健保差額給付醫材」在不同醫療院所的價格竟會差到數萬元，許多民眾頻頻反應，也引發不少醫療糾紛，因此經一年多討論，才決定訂定收費上限，而且只針對370項當中的352項訂出上限。

消息一出，卻有許多民眾誤以為是「自費醫材」要訂上限，怒罵健保署限制民眾使用新醫材的權利，實際上整起事件和自費醫材毫無關係。

至於為何要訂「健保差額給付醫材」收費上限，健保會委員、督保盟發言人滕西華強調，民眾觀念裡常認為貴一點的醫材就比較好，實際上根本搞不清楚多花錢能買到多少健康，即便有醫材比價網，仍無法保障民眾權益。

健保 醫材 保全

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