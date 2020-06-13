健保差額特材懶人包遭惡意竄改 健保署澄清

健保差額給付特材新制挨批，甚至有網友惡意修改健保署懶人包圖文，以「健保署認為民眾的健康不如房子和車子」等文字試圖誤導民眾。健保署今天發新聞稿澄清，強調此為假訊息。

健保署日前公布8大類、352項醫材訂定差額收費上限，卻被許多民眾解讀為要管制「全額自費醫材」收費上限，甚至有網友惡意變造健保署「自付差額特材」懶人包的貼圖內容，藉此散布假訊息。

健保署今天發布新聞稿澄清此事，強調之所以訂定「民眾自付差額特材」收費上限，是有許多民眾反映，同品牌、同功能的醫材在不同院所的價格差異很大，甚至可能差到新台幣數萬元。

健保署為此邀集醫院、學者、專家溝通長達一年半時間，根據各院所採購價、國際價格、成本及應有的利潤，先區分各個不同功能群組，才訂定自付差額特材的上限價，確保醫材價格的合理化。

以常見的人工水晶體為例，健保署把它分為6種功能群，因此有6個上限價，並非只有一個價格。

健保署指出，近日有網友惡意修改健保署在臉書專頁張貼的懶人包貼圖，例如「健保署認為民眾的健康不如房子和車子」、「健保有責任為民眾把關房價及租金定上限」等文字，完全與原圖文不符，呼籲不要被誤導。