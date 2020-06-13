健保特材新制暫緩實施 陳時中：不是非設不可

健保署今天召開健保差額特材會議，決議此政策暫緩實施。衛福部長陳時中說，將先解決極端案例、設資訊平台，並討論有獨占性、無市場機制的醫材價格，但是否非設不可仍未定案。

衛生福利部中央健康保險署日前宣布8月起將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，引發醫界反彈，健保署今天邀集醫界人士開會表達意見，由衛福部長陳時中主持，歷經2個多小時討論總算達成共識，決議政策將暫緩實施。

陳時中會後接受媒體訪問時表示，與會人士達成共識，將先處理極端個案，重新檢視過去曾有民眾反映、有爭議的案例，了解問題所在，並設置更親民的公開資訊平台，2個月內解決完問題後，再來討論天花板究竟要不要設。

陳時中說，在訂定收費上限部分，會中各界也認為，有獨占性、沒有市場機制的醫材價格應該優先管制，討論價格上限時，也要把國際價格拿出來比較，但強調以開放態度看待此事，是否必須設置天花板仍未定案。

前立委、婦產科醫師林靜儀接受記者訪問時，對陳時中恢復了防疫時期的溝通能量表示讚許，經過和各界充分討論，也決定政策從8月1日實施到暫緩實施，陳時中也允諾做真實符合情況的醫材資訊揭露，讓民眾看得懂，同時將同功能、同類醫材進行細緻分類。

林靜儀說，歷經2個多小時會議，最後是各界拍手通過會議結論，陳時中不僅提供好的溝通平台，也裁示彌補醫病關係，不希望因健保差額特材造成民眾與醫界對立。

中華民國眼科醫學會理事長劉瑞玲認為，這次溝通會議具有建設性，雖然在價格上沒有共識，但至少勇於面對現象、解決問題，例如極端案例和資訊平台；她強調，植入醫材不是買漢堡，除了品質以外，醫師的醫療技術也不能被抹煞。

督保盟發言人滕西華表示，健保自付差額特材收費上限在健保法第45條中就明訂，但遲遲未落實，而是以醫材比價網取代，未來盼透過公布醫療科技評估讓民眾瞭解醫材價值、價格的差異。

滕西華說，陳時中今天在會中裁示，沒有爭議的醫材上限可望在8月1日上路，但有爭議的部分將於2個月後再討論，她也呼籲未來即便訂定健保差額特材收費上限，也應比照住院部分負擔逐年依實際狀況公告調整。