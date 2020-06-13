健保特材新制 陳時中：政策盼滿足民眾選擇權利

健保署今天召開醫界會議，對健保特材新制，多名專家建議強化價格透明或由各醫學會訂定上限；衛福部長陳時中強調，若造成許多醫院要調低價格也不宜，政策主要是希望滿足民眾知與選擇的權利。

衛生福利部中央健康保險署日前宣布8月起將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，引發醫界反彈。陳時中今天下午親自主持會議，邀請數十名醫師表達意見，會議表定從下午3時進行至5時。

會議原訂以閉門方式舉行，不開放媒體參加、沒有直播，但台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟與會代表卻在會議現場開起直播，讓外界可以一窺會議現場。

台北市醫師職業工會黃致翰表示，健保署訂定健保差額特材收費上限後影響層面大，以心臟支架為例，健保署將上限價格訂在新台幣5萬3000多元，全台有997家醫院價格高於天花板，只有137家低於收費上限，等同有88%醫院受影響。

黃致翰說，其次，外界也擔心天花板一設，恐有CP值高、但價格超過天花板的醫材退出市場，或不敢進入台灣，強調政府應提供證據，證明醫材業者把台灣人當「盤子」，醫界才會信服。

醫師公會全聯會常務理事吳國治說，健保差額特材訂定收費上限後，即便是同一功能的醫材，醫院可能改用印度廠產品，而不用美國廠；在技術層面，以眼科為例，使用傳統人工水晶體和高階人工水晶體，所需要的器材、技術人員訓練成本都不同，當然不可同日而語。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，過去一年半，健保署多次邀請心臟學會討論特材功能分類、核定費用等，但未談到是要訂定差額給付上限。經了解，99%會員都希望取消健保差額特材上限，希望採資訊透明即可。

眼科醫學會理事長劉瑞玲也認為，健保署自費醫材比價網已行之有年，民眾有充裕時間比較自費醫材在各醫療院所價格差異性，但除了價格外，民眾也會選擇相信的醫院的特定醫師。

劉瑞玲說，若要管控不合理價格，除了訂定收費上限，另一個可行方法是由各醫學會成立公開、公正的自費醫材審議委員會，可以涵蓋社會各界專家一起討論審查，訂出合理上限。

陳時中表示，這次爭議中，很大一部分是醫界或民眾對新制上路後的疑慮，對於未來市場變化，應有更精密考量。

他強調，這次健保署是站在各方面權益，盡量秩序化，但政策上路後，若有88%醫院都要調低價格，恐怕不宜，但強調此政策不是為了全面砍價、要求按照成本來做，主要是希望把偏離正軌的拉回來，並滿足民眾知的權利、有選擇的權利。

不過，直播到了近40分鐘，陳時中突然表示有人發現會議正在被直播，並徵詢與會專家意見，最後決議暫停直播。