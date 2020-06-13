陳時中：健保特材新制延後上路 先解決2問題

衛生福利部中央健康保險署今天召開醫界會議，經2個多小時達成共識，衛福部長陳時中會後宣布，原訂8月上路的健保差額醫材新制延後實施，先處理極端案例、公開平台問題。

陳時中說，會中認為現行新制分類有偏頗，將一步步解決問題，可能分階段上路，但希望不要拖太久，政策將「開放心胸，沒有非要不可」。

健保署日前宣布，8月起訂8類、共352項全民健康保險差額特材收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，引發醫界反彈。

陳時中下午主持會議，邀數十名醫師表達意見後，接受媒體聯訪表示，會議一開始氣氛較緊張，後來各界漸有共識、氣氛也變得融洽。醫界各科別代表、醫院與消費者都表達意見；有代表認為過去雖和健保署開會，仍不知是要訂差額上限標準。

他說，整件事牽涉很廣，長期實施後可能有後續衍生問題，新制「緩著處理」，先蒐集較急、較極端案例，了解問題後再處理。

此外，陳時中表示，透過資訊公開，建立更友善平台，不要再以仿單方式讓民眾看不懂，也不知如何比價；平台建立後，消費者將有更充分選擇權，強化價格、選擇內容，2個月內再開會討論。