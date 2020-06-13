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健保醫材新制會議登場 陳時中盼共創雙贏

中央社 / 台北13日電

健保署今天下午邀請近40名醫界人士討論醫材新制看法，由衛福部長陳時中主持。他會前接受媒體訪問時說，盼透過這次會議共創雙贏、三贏，不排除召開一次以上會議，傾聽各界意見。

健保署8月起將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，避免同一特材在不同院所價差過大，引發醫界反彈。

健保署今天邀反對的醫師開會表達意見，會議下午3時登場，共邀請近40名支持、反對的醫師與專家與會表達意見，由衛福部長陳時中主持，確定將是閉門會議，不開放媒體參加，會前多名專家相繼接受媒體訪問，表達支持或反對立場。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟理事長儲寧瑋表示，他認為這次會議就是摸頭大會，質疑政府早已預設立場，但又希望表現出民主，而舉辦類似公聽會模式會議，尤其以往健保署和各醫事團體溝通時大多找醫界大佬來談，雙方達成共識就拍板，卻沒聽到第一線醫師聲音，因此這次政策出爐後，醫師們才會這麼錯愕。

民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，「價差無所不在」，藥品、醫材價差在各國都引發討論，但實際上，差額給付和價差沒有太大關聯，一般民眾無從得知花多少錢可以買到多少療效或健康，只能以經濟考量，因此督保盟支持訂定差額給付上限，並建議比照民眾年度住院費用逐年調整，才能保障民眾權益。

私立醫療院所協會理事洪子仁說，近年醫院的醫務本業獲利衰退，但人事成本卻一直提高，現在疫情剛結束就被檢討，醫界情何以堪，也擔心一旦差額給付醫材訂定上限後，未來其他醫材、病房費等也被擴大納入，呼籲政府聽聽醫界聲音，好好思考、重新檢視。

衛福部長陳時中對於「摸頭大會」質疑回應，他說從不做這樣的事，希望大家坐下來好好討論，對未來好、可以解決問題的方式，也是這次會議主要目的，由於民眾都很關心此政策後續影響，包括病人就醫權、醫師專業上判斷限制等，因此才趕在週末就立即召開會議，傾聽各界意見。

陳時中指出，會前雖然有考慮開放媒體進場或開放直播，支持、反對的意見都有，有人希望多透明讓更多人參與、了解，但也有人擔心會議失焦，無法討論出來，各有利弊，經評估希望第一次討論可以單純化，比較容易討論事情，因此最後決議採閉門會議方式進行。

據了解，今天的會議表定進行至下午5時。陳時中說，這樣事件往往不會溝通一次就解決，若這次會議沒共識還會再召開下一次，有需要就持續溝通。希望創造雙贏、三贏局面。

健保 陳時中 醫師

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