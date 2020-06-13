下班後臨時被老闆找去隔天開會？醫界怨醫材會議太趕

衛福部匡列八大類352項自付差額醫材負擔上限值，引發醫界強力反彈。衛福部長陳時中預計周末和醫界開會討論，醫勞盟公開開會通知單，認為這會議開得太臨時。

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪。蔡英文總統要求行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中研商各界意見。陳時中12日臨時決定隔天下午三時與醫界開會。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（簡稱醫勞盟）昨晚在臉書PO出衛福部寄來的開會通知單，抱怨時間太趕：「這麼重要的會議，今天下班後才來信叫你明天去開會，我們智庫都不必準備嗎？」，還提到邀請函沒有附上任何議程，醫改盟也在推文懇請蔡英文總統一起出席，傾聽民意。

貼文下方有不少網友回應：「衛福部每次的開會通知單都不會讓我意外，有時收到還已經開完了呢」、「摸頭大會？」、「希望可以開直播」、「鴻門宴的感覺」。

網友將此文轉到PTT，幽默寫道「有沒有周五下班後，老闆臨時找你隔天開會，議程卻沒透露的卦」，其他網友表示：「老闆傳你就是要隨傳隨到阿」、「周六下午三點這時間真鳥」、「這個議題有需要趕成這樣嗎？」，但也有人說這種情況在政府機關很常見。