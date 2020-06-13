快訊

日本自民黨將要求安倍政府 台灣應列優先鬆綁入境名單

北京單日爆出6例新冠肺炎本土病例 防疫再次升級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下班後臨時被老闆找去隔天開會？醫界怨醫材會議太趕

聯合新聞網 / 綜合報導
衛福部長陳時中（右）。 圖／聯合報系資料照
衛福部長陳時中（右）。 圖／聯合報系資料照

衛福部匡列八大類352項自付差額醫材負擔上限值，引發醫界強力反彈。衛福部長陳時中預計周末和醫界開會討論，醫勞盟公開開會通知單，認為這會議開得太臨時。

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪。蔡英文總統要求行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中研商各界意見。陳時中12日臨時決定隔天下午三時與醫界開會。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（簡稱醫勞盟）昨晚在臉書PO出衛福部寄來的開會通知單，抱怨時間太趕：「這麼重要的會議，今天下班後才來信叫你明天去開會，我們智庫都不必準備嗎？」，還提到邀請函沒有附上任何議程，醫改盟也在推文懇請蔡英文總統一起出席，傾聽民意。

貼文下方有不少網友回應：「衛福部每次的開會通知單都不會讓我意外，有時收到還已經開完了呢」、「摸頭大會？」、「希望可以開直播」、「鴻門宴的感覺」。

網友將此文轉到PTT，幽默寫道「有沒有周五下班後，老闆臨時找你隔天開會，議程卻沒透露的卦」，其他網友表示：「老闆傳你就是要隨傳隨到阿」、「周六下午三點這時間真鳥」、「這個議題有需要趕成這樣嗎？」，但也有人說這種情況在政府機關很常見。

衛福部 陳時中 醫材

延伸閱讀

終於有機會猛打陳時中 誰還在意醫材風暴

自費醫材訂上限 惹怒醫界 驚動蔡總統

醫材風暴／健保署「無力收尾」擋不住反撲

健保特材爭議 陳時中：勿將自費醫材混為一談

相關新聞

自費醫材訂上限 惹怒醫界 驚動蔡總統

衛福部健保署日前針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材訂出自費上限，引發醫界強力反彈，也讓蔡英文總統首度表示關切，在...

醫材風暴／健保署「無力收尾」擋不住反撲

衛福部健保署八日公告健保差額給付醫材新制，連日來，衛福部長陳時中多次親上火線解釋，仍未止住醫界反彈。據了解，健保署在公告...

觀察站／一針刺破醫界委屈 終致業力引爆

健保署耗費一年半，訂出健保差額給付醫材收費上限，盼能替民眾省錢，沒有想到醫界反彈，民眾也不站在健保署這邊。

下班後臨時被老闆找去隔天開會？醫界怨醫材會議太趕

衛福部匡列八大類352項自付差額醫材負擔上限值，引發醫界強力反彈。衛福部長陳時中預計周末和醫界開會討論，醫勞盟公開開會通知單，認為這會議開得太臨時。 衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾

終於有機會猛打陳時中 誰還在意醫材風暴

陳時中因抗疫有成，民間聲望迅速攀高，甚至被點名高升政務委員、行政院副院長，還有人建議他直攻直轄市長。不過，陳時中最近因為自費醫材案，深陷政治風暴，高人氣能不能助他挺過這關，有待觀察。

健保署為何出手？「確保價差不離譜」

衛福部健保署首度落實健保法祭出部分負擔醫材的價格管理新制，引發風暴，健保署表示，我國多數部分負擔醫材向民眾收取價格高於國...

自費醫材訂上限／民眾不領情：也讓醫師賺點錢

總統蔡英文首度因應健保相關政策，親上臉書指示 ，大批網友湧入留言，不少民眾提到，藥物已經被健保署輾壓，連自費醫療都要變成...

價差設天花板…醫界大反彈「優質醫材恐退場」

衛福部健保署針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出收費上限，醫界群情激憤，認為設置價格天花板將導致劣幣驅逐良幣...

健保新制趕走好醫材？ 滕西華建議每年檢討、適時調整

衛福部健保署匡列八大類352項自付差額醫材負擔上限值，引爆各界反對聲浪，連蔡英文總統今早都要求研商，民間監督健保聯盟發言...

蔡總統茶敘 多位綠委建議醫材上限政策暫緩、多溝通

蔡英文總統近日邀請綠委分批到官邸進行茶敘，今天是第三批。據轉述，健保自付差額醫材上限政策是茶敘的重點議題，現場多位立委建...

衛福部明討論健保新制 陳時中：考慮開放媒體進場

衛福部健保署6月8日針對「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材祭出管理新制，匡列八大類352項醫材負擔上限值，引爆各界反...

熱門新聞

懶人包／最新網購、藥妝店 「醫療口罩開賣時間」總整理

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩款！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15上午10點限量開賣

屈臣氏第二波醫療級口罩到貨！超過1.5萬盒6月13日起陸續開賣

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部、恆春半島防大雨

鸚鵡颱風最快下午形成 氣象局：周末東南部、恆春半島有大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。