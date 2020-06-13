觀察站／一針刺破醫界委屈 終致業力引爆

健保署耗費一年半，訂出健保差額給付醫材收費上限，盼能替民眾省錢，沒有想到醫界反彈，民眾也不站在健保署這邊。

醫療器材分為「健保給付」、「健保差額給付」、「全自費」，健保署此次要管理的是「健保差額給付」醫材。原因無他，既然健保給付部分費用，民眾差額負擔費用便不該漫天喊價。健保署喊出訂定差額給付天花板至少十年，許多民眾向健保署反映，同一款醫材在不同醫院價差驚人，在各界爭取下，健保署成立「自費醫材比價網」供民眾參考，也著手管理差額負擔費用。

醫界這次提出新制導致劣幣驅逐良幣的質疑，主要針對全自費市場，但並不在這次管轄範圍中，若擔心新制導致買不到勞斯萊斯級醫材，實際上完全是誤會一場。這或許得怪健保署第一時間公布政策時，並未說明清楚。

不過，醫界生氣卻未必是搞不清狀況，近年健保給付無法調高，醫護血汗工作成常態，今年因新冠肺炎疫情，醫護人員工作加重、最先被限制不能出國，加上各醫院業績大受影響，甚至有醫院傳出無薪假。此時健保署公布新制，無疑在醫界飽滿欲裂的委屈情緒上刺了一針，小小一個舉動，卻導致業力引爆。

府院此次對衛福部及健保署強烈不滿，衛福部長陳時中因防疫有功累積了重量級人氣，是否因此折損，也值得觀察。