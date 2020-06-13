聽新聞
test
0:00 / 0:00
自費醫材訂上限／民眾不領情：也讓醫師賺點錢
總統蔡英文首度因應健保相關政策，親上臉書指示 ，大批網友湧入留言，不少民眾提到，藥物已經被健保署輾壓，連自費醫療都要變成廉價品，健保署根本是讓台灣醫藥產業出走的幫凶。健保署連夜推出圖文懶人包說明政策，但許多網友不滿意，紛紛留言質疑，「誰來分類品質功能」？「醫事人員薪資有沒有一起考量進去」？
醫療現場，也有類似現象。一位家住北市的男子，去年帶爸爸到醫院動白內障手術，醫師介紹自費、健保人工水晶體時，平時節儉的爸爸卻直接說「選自費的」，兒子細問爸爸原因，爸爸竟回一句「我們也要讓醫師賺一點錢啊」。
台北醫學大學人社院副院長、醫務管理系教授楊哲銘表示，在台灣，政府是醫藥商品最大買主，可決定多少錢才願意納入健保。
而針對納入健保的產品，政府有責任讓民眾知道，其掏出的部分負擔在合理範圍、而非讓醫材廠商大賺利潤。
楊哲銘也表示，健保署訂定醫材差額負擔上限，此舉有嫌粗糙。即便不談高價產品可能會退出市場，對民眾而言，也不清楚同功能醫療器材當中，哪些品質較好、效果較佳、價格落在哪邊才算合理。因此，應取而代之針對個別商品，視其科學證據一一定價。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言