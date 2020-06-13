價差設天花板…醫界大反彈「優質醫材恐退場」

衛福部健保署針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材祭出收費上限，醫界群情激憤，認為設置價格天花板將導致劣幣驅逐良幣，未來國際大廠推出新產品時，降低進入台灣市場意願，反而傷害民眾權益。也有醫師指出，防疫重責還沒有卸下，健保署此舉讓民眾認為醫師只會多收錢，根本就是汙名化。

中華民國眼科醫學會於十日發函健保署，反對人工水晶體設天花板，強調人工水晶體被分為六大功能類別，但分類不宜只考慮焦點，人工水晶體的穿透性，焦點延長的差異及色散差等，都應該納入考慮，同一功能類別設定收費上限將只會劣幣驅逐良幣。

北市聯醫中興院區醫務長蔡景耀表示，各家醫療院所購買醫材的數量與頻率不同、議價能力不同，廠商的管控與運銷成本就有差異，不該針對全國各級醫療院所都訂定同一上限值。同功能、不同廠牌醫材可能有品質高低之分，統一畫出上限值，可能使高級產品退出市場或進不來。

中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚暄表示，健保署實施健保藥品「三同政策」，陸續讓憂鬱症老藥「百憂解」等退出台灣。他說，健保醫材價格管理新制若未充分與各界溝通、從長計議，可能讓上述情境重演，使優質醫材退出台灣市場，減少民眾能有的醫療選擇。

雲林縣虎尾鎮一家眼科診所院長陳仁達也說，診所的議價能力往往難跟大醫院比，長期固定跟單一廠商買或許可取得簽約價，但有時需求量少，只能單次少量購買，因此向民眾收取的費用就可能有差。