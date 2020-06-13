醫材風暴／健保署「無力收尾」擋不住反撲

衛福部健保署八日公告健保差額給付醫材新制，連日來，衛福部長陳時中多次親上火線解釋，仍未止住醫界反彈。據了解，健保署在公告前，「未報部（衛福部），也未報院（行政院）」，府院高層認為健保署政策溝通一年多，沒跟醫界達成共識就對外公告，自行決定政策節奏，卻沒能力收尾，太離譜了。

蔡總統親自出面滅火，要求新制正式實施前，把方案調整到最好。蔡總統昨天與民進黨立委茶敘，多位立委都建議衛福部多溝通，勿冒進，立委高嘉瑜更直言，此一政策能暫緩最好。

健保自付差額醫材上限的爭議，公告後引發諸多爭議，府院先讓衛福部自行說明，沒想到，說不清講不明，醫界怒火越燒越旺，府院看不下去，逼得蔡英文總統昨天出面滅火，蘇貞昌再次找陳時中溝通。

據指出，健保署當天公告後，醫界怒火瞬間引爆，府院輿情系統第一時間通知衛福部「謹慎處理」，未果，反延燒三日，行政院長蘇貞昌在周四行政院會後找陳時中了解政策究竟是否合理、有無改進檢討的空間？更當面問陳時中「事前有沒有掌握」？

陳時中坦言，政策之前討論一年多，但公告時健保署確實沒知會，蘇一聽臉色鐵青，但陳時中胸有成竹，並表示他是為人民著想，除了告知蘇貞昌，也向蔡總統報告會出來說清楚。

豈料，陳時中周四晚在網路上的說明，府院幕僚聽完後認為，雖有做說明，但實在無法說服醫界，會讓人有種把醫生當壞人的感覺。果真，效果不如預期，怒氣繼續在網路上狂燒，因此，蔡總統昨天上午與幕僚開會後，決定親上火線說明，事前也請蘇貞昌再找陳時中溝通。

相關人士指出，健保財務缺口要解決，健保署規畫方案，原意希望讓健保差額給付的醫療材料價格透明化，降低民眾負擔，如果有溝通好，何來反彈這麼大？就算是站在人民立場想，也沒必要得罪醫師，況且，政策是否如各界討論會造成劣幣逐良幣、民眾權益受損，會否影響未來醫療科技產業的研發？

高嘉瑜指出，雖然衛福部的出發點是站在民眾角度，但沒有考慮到其他面向，例如保險公司是否因此獲利、好的醫材沒辦法進入台灣等，可能產生更多爭議，且連不少過去支持民進黨的醫界朋友也反對，甚至網路風向都對綠營不利。