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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

民進黨主委改選 余天、陳正德分掌雙北市黨部

2018-05-28 02:22中央社 台北27日電

民進黨縣市黨部主委今天改選，，其中台北市黨部主任委員由前台北市議員陳正德獲得壓倒性勝利；新北市黨部則在現任主委余天同額競選下，順利連任下屆主委。

民主進步黨今天舉行各二級黨部主委、全國黨代表及各縣市黨代表選舉投開票作業，選舉投開票過程平和順利，共選出29席二級黨部主任委員、334席全國黨代表。選舉結果將經5月30日中執會確認並通過後公告。

台北市部分，民進黨台北市黨部第17屆主任委員得票數，1號朱政騏4531票，2號陳正德7013票。陳正德獲得獲得壓倒性勝利，將接任民進黨台北市黨部第17屆主任委員。

新北市黨部，余天1人同額競選下，拿下1萬9180票連任下屆主委。

台南市部分，由前台南市政府顧問黃先柱以9079票，擊敗前台南市工策會總幹事王敏行的6671票當選。黃先柱是民進黨創黨黨員，曾在行政院長賴清德於2010年競選台南市長時，出任競選總部召集人；現在身兼台南市長參選人黃偉哲的競選委員會召集人。

新竹市部分，由翁枝弘當選新任主委。翁枝弘為資深黨工，目前為立委柯建銘新竹服務處主任，期間歷經多項選舉，選戰經驗豐富，將承擔2018年新竹市長及市議員選舉的輔選責任；新任全國黨代表林盈徹則為現任新竹市議員。

其他縣市當選名單：桃園市由議員張火爐（新任）當選；台中市由主委何明杰連任；高雄市由前高雄市兵役局局長趙文男當選（新任）；宜蘭縣由評委黃建財當選（新任）；新竹縣由新埔三聖宮主委彭瑞德當選（新任）；苗栗縣由主委杜文卿連任；彰化縣由彰化市長邱建富當選（新任）；南投縣由執委蘇昱誠當選（新任）；雲林縣由主委廖丁賜連任；嘉義縣由主委林沐惠連任；屏東縣由議員許展維當選（新任）；花蓮縣由立委蕭美琴服務處主任陳景豊當選（新任）；台東縣由主委李翠(峰)連任；澎湖縣由武轎總會會長盧長在當選（新任）；基隆市由議員張錦煌當選（新任）；嘉義市由主委黃大祐當選（新任）；金門縣由主委吳增允連任。

此外勞工暨海外黨部主任委員當選名單，勞工為評召蔡坤財當選（新任）；美西為召委許維鈞當選（新任）；美東為賴弘典當選（新任）；加拿大由胡頌二當選（新任）；大洋洲由陳文龍當選（新任）；美南由主委楊朝諭連任；東南亞由主委何素珍連任；非洲由前非洲台灣同鄉會會長陳量成當選（新任）。

民進黨非洲

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