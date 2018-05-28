館長怒譙段宜康垃圾 「我說人民心聲竟說我靠北」

2018-05-28 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



健身達人館長陳之漢前天在自己的臉書粉絲專業「飆捍」上，貼文質疑蔡英文政府捐款百萬美金給世界衛生組織是做凱子，未料遭民進黨立委段宜康反批「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」館長昨天深夜發文回嗆，「我很大聲說出人民心聲，你說我在靠北殺小，很好一個以自由民主自稱的黨，現在人民質疑你花錢你就罵人民，靠北殺小???????垃圾？？」

日前蔡政府宣布捐款百萬美金給世衛組織，館長在臉書質疑，「運動員吃土了，基層警員消防醫護沒加給了，油價電價漲不停，年輕人沒房沒未來少子化了，弱勢偏鄉問題一直增加，然後你ㄊㄇㄉXXX，動不動就一百萬美金，幾億幾億的做凱子。」

段宜康昨天晚上在臉書分享館長質疑捐款的新聞回擊，「2008年四川大地震，台灣政府捐了新台幣6億。2010年海地大地震，台灣政府捐了美金1600萬。2011年日本大地震，台灣政府捐款超過5億新台幣。現在民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」

由於段宜康分享的新聞連結就是館長的新聞，很明顯就是在痛罵館長，館長昨天深夜也怒了，分享段宜康的臉書貼文，回嗆「身為台灣人做不好就是要靠八(台語，有批評之意)，小英說聽不到可以大聲一點，在聽不到可以拍桌子，我很大聲說出人民心聲，你說我在靠北殺小，很好一個以自由民主自稱的黨，現在人民質疑你花錢你就罵人民，靠北殺小???????垃圾？？」

貼文到早上約七小時，已經有1.1萬人按讚表達心情，兩百多人分享，有上千人留言力挺館長，館長似乎真的火了，還截圖段宜康的留言，痛批「人民質疑你罵我們垃圾？這是我們一年領我們辛苦繳稅900萬的立委？」