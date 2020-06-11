女兒上學慘遭同校高中生刺傷 父嘆「覺得教育失敗」

16歲劉姓男高中生上午在新北市淡水區一間完全中學前，持料理刀攻擊一名排隊準備量體溫進校的魏姓女童，女童背部遭砍傷3刀，恐傷及內臟，目前傷口已進行縫合，正在加護病房觀察。劉的家屬前往派出所陪同製作筆錄，面對大批媒體駐守選擇從派出所後方翻牆離去；受害女童父親則出面說明，表示「讓我們當父母的覺得教育失敗，非常擔心校園安全」，希望法律上可以給劉更嚴格的懲罰。

該起案件發生在今天上午約7點20分，當時劉姓高中生到校後，拿出前一天就已放進書包的料理刀，違規走向同校的國小部，持刀朝正在排隊等待量體溫的魏姓女童背部猛砍三刀，造成女童三處刀傷，其中一處恐傷及內臟。

女童爸爸接受訪問，說女兒還原案發過程，她被劉姓高中生擋住後，就被劉壓在地上毆打，並拿出刀子刺傷女童。女童爸爸並指出，雖然刀傷已縫合，但目前女童因出現血胸情況，也不知道刀傷到底有無傷及內部，仍在觀察中。

「讓我們當父母的覺得教育失敗，非常擔心校園安全。」女童爸爸說，女兒完全不認識這位劉姓高中生，除了女兒在讀小三，他的兒子也就該校國小一年級，兒子當時在姊姊前面目擊整個過程，讓當父母的覺得教育失敗，雖然侯友宜市長、議員、社會人士都有關心，「但安全讓我們覺得最顧慮」，並希望法律上可以給這名劉姓高中生「更嚴格的懲罰，我也不希望他被放出來」。