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部會接力「拔管」 爺們！誰管經濟、民生？

部會接力拔管 爺們！誰管經濟、民生？

2018-05-24 09:00聯合報 記者程嘉文／報導

教育部長吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片
教育部長吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片
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台大人文社會高等研究院院長管中閔，今年1月5日被台大校長遴選委員會選為新任校長後，當時就有許多人存疑，個性鮮明的「管爺」，真的能做上這個位置嗎？

結果接下來的發展，蔡政府與民進黨，幾乎窮盡一切可運用的力量，全力阻擋管中閔上任。儘管戰況始終不利，始終沒法在輿論與論述上取得上風，但仍然堅持不退，卡管到底。

在這場魔鬼總動員當中，「泛執政團隊」到底有多少成員參戰？

★第一線教育部 耗損掉潘文忠

最直接與管案相關的教育部，自然成為拔管大戰第一線，因此耗損一位部長。

管中閔當選以後，反管人士先後對他提出台灣大獨董、論文抄襲、赴大陸兼職等指控。每有新「事證」出現，教育部就發函給台大遴委會要求解釋，被外界譏為「金牌卡管」。台大方面不管遴委會或校務會議，也始終支持管中閔當選並無疑義。

潘文忠辭去教育部長一職。 圖／聯合報系資料照片
潘文忠辭去教育部長一職。 圖／聯合報系資料照片
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4月14日，教育部長潘文忠宣布辭職。當時人在花蓮的行政院長賴清德，一度想用「家庭因素」緩頰，不料潘文忠隨即聲明，強調管案引發的政治爭議，就是求去的原因。

行政院挑選的新教長是曾任東華大學校長的中研院士吳茂昆，但人事一公布，隨即被爆料，吳茂昆的利益迴避或大陸講學爭議，比管中閔更多。不久之後外界發現，原來4月10日第一場跨部會討論管案會議，吳茂昆就是教育部邀請的三位學者代表之一。果然在25日的第二場會議中，「來賓轉主席」後的吳茂昆拍板定案，台大的遴選結果無效。

面對外界與藍營立委質疑，吳茂昆不只將跨部會會議的紀錄列為密件，並強調「自認沒有做錯事」「學術界沒有真正民主」，並引發「全教總」與「全教產」兩大教師團體一致反對，常在吳公開行程時抗議。對此吳茂昆的回答是：「不了解為何噓我下台？」

●賴揆力挺吳茂昆 是拔管急先鋒？

在被迫承認潘文忠因管案請辭後，行政院長賴清德對管中閔喊話，呼籲他出面說清楚。管中閔在臉書貼出「倚天屠龍記」中「九陽真經」的話：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」第二天賴揆也以九陽真經回敬：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」

5月2日，賴清德對媒體重話表示：社會不會接受任何人以大學自主作為護身符，躲在背後迴避個人責任。政壇傳出耳語，指稱吳茂昆的靠山是獨派色彩鮮明的賴清德，而非蔡英文總統。

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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閣揆立場鮮明，官員自然也奮勇前進。5月1日，政院發言人徐國勇接受廣播專訪說，管中閔在台大正式發函通知公司批准前，就違法兼任台灣大薪酬委員與審計委員，再追究下去，連教職都會有麻煩。台大還沒簽產學合作契約就同意管中閔兼職，同樣違法。徐國勇信心滿滿表示，如果要打官司，「一定會贏！」

★法務部蔡碧仲 訂出拔管戰略

3月中旬隨著「爆料攻勢」，打管主軸一度移轉到管中閔是否在對岸高校違法兼職，或是違法前往大陸。22日，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，經洽移民署了解，管中閔共有28次申請赴陸紀錄，其中21次經內政部許可、7次是由內政部審查會許可。至於管中閔有無涉違法，應由其當時任職機關或主管機關加以釐清認定。

4月10日，教育部召集第一次跨部會小組會議，陸委會與移民署在會中均表示，查不到管中閔赴大陸有明確違法違規的證據。

法務部政次蔡碧仲。 圖／聯合報系資料照片
法務部政次蔡碧仲。 圖／聯合報系資料照片
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眼看「對岸路線」走不通，將打管方向移回台灣大獨董風波，關鍵人物是出席會議的法務部次長蔡碧仲。蔡碧仲強調，蔡明興的薪水掌握在管中閔手裡，兩人間明顯有利害關係，才應是討論重點，「其他難以查證的部分就可不計，事情才能很快解決」。

吳茂昆完全採納蔡碧仲的法律觀點，成為教育部「拔管」的理論基礎，唯獨對蔡在會議中提出「依法只要有裁定，就有救濟途徑」略而不提。

★顧立雄湊一腳 嗆小記者引爆爭議

4月30日在立法院，金管會主委顧立雄被電視記者問及「拔管」時回答，「這不歸我主政的事項」。記者一再追問，顧立雄也一再表示：「這不歸我主政的事項」，還說「麻煩您一直重複您的問題，我就一直重複回答，一直到您盡興為止」。

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
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不過媒體隨即指出，獨董的法源是證交法，身為主管機關的金管會，絕非如同顧立雄所言「不歸我主政」。國民黨立委立即邀請顧到立院財委會報告，他承認管中閔的獨董身分，並未違反證交法規定。但在答詢中還是表示，管中閔未取得台大正式同意前不應參與董事會決議，「有害公司治理」。

至於科技部長陳良基，則在3月22日表示，曾針對論文抄襲疑案，主動發函給台大及暨南大學，要求回應學術倫理問題，目前還在科技部學術倫理委員會作業程序中。不過隨著打管的重點轉移，後來未再引起太多專注。

★立法、監察、司法齊上

向來身為政壇爭議中心的立法院，當然不會在管案缺席。民進黨立委張廖萬堅在1月25日，首先質疑管中閔「論文抄襲」。但隨著「被抄襲」的論文中，明載曾參考管中閔的手稿，指控幾乎瓦解；張廖萬堅卻被爆料，其就讀東海大學碩士在職專班的論文，本身才有抄襲之嫌。

今年1月管案爆發初期，立院還在審理中央政府總預算。民進黨與時代力量黨團都利用審查教育部預算機會，提案要求暫緩聘任管中閔。不過民進黨團總召柯建銘於1月26日宣布撤案，一度讓外界誤以為蔡政府放棄拔管。但此後隨著特定媒體放出管中閔的「違法事證」，民進黨立委往往發言呼應，但不再有以黨團層級進行的卡管攻勢。

台北地檢署檢察長邢泰釗。 圖／聯合報系資料照片
台北地檢署檢察長邢泰釗。 圖／聯合報系資料照片
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在司法方面，隨著檢察長邢泰釗上任，儼然成為「打馬總部」的台北地檢署，也在「打管」湊上一腳。北檢簽分他字案，調查管中閔赴對岸兼職是否違反「國家機密保護法」，並由邢泰釗親自督軍。邢泰釗解釋，已指派重大刑案專組負責調查，為避免承辦檢察官遭受外界壓力，才由自己督軍指揮。

近日媒體又傳出，多位台大校長遴選委員會的成員，在沒有書面通知、僅接獲電話情形下，陸續遭北檢以證人身分約談。被約談的遴委，至少包括教育部次長姚立德和前部長鄭瑞城，以及台大前校長陳維昭，反而當事人管中閔從未被正式傳喚過。由於證人不得邀請律師陪同，以往檢方問案又曾有「證人轉被告」的案例。此舉隨即引發質疑，被批評白色恐怖再現。北檢對此澄清，是證人要求不曝光，才由檢察官親自致電。

至於監察院，蔡政府提名的新委員，對管案一直保持進度。1月底，監委高涌誠、張武修提案調查現行大學校長遴選制度。其間一度因為要求台大提供所有教師校外兼職紀錄，引發爭議。3月中，管中閔被質疑「對岸違法兼職」，隨即爆出包括內政部長葉俊榮也曾到大陸講學等爭議。監委蔡崇義、王幼玲提案，調查大學教授到大陸兼課的狀況。

不過兩組監委均強調，不僅針對管中閔個人，而是對大學校長遴選與教授到對岸兼課的情況進行了解。

★拔管絕對是「全政府」運動

雖然吳茂昆已經突破前輩杜正勝的紀錄，成為史上爭議最高的教育部長。他宣稱「我做的沒有一件事是不對的，我問心無愧，我這輩子最自傲的就是我是個沒做過錯事的人」更成為網路名言，被酸連耶穌佛祖都未必敢這麼說。

不過吳部長有句話，不管反對或喜歡他的人，都絕對會贊成。就是：「台大沒校長不是教育部問題」。

的確，幾乎整個政府動員打管，真的絕對不「只」是教育部的問題。

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