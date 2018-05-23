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檢調約談台大校長遴委 羅智強：司法鷹犬甘為東廠打手

2018-05-23 12:56聯合報 記者周志豪╱即時報導

羅智強。聯合報系資料照
羅智強。聯合報系資料照
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台大校長遴選案爭議持續延燒，近日再傳出，遴選委員陸續遭檢調在行政院洗錢防制辦公室「非制式」約談，引發輿論質疑。總統府前副秘書長羅智強今批評，有司法鷹犬甘為東廠打手，民進黨這個爛黨的確有資格囂張；但夠囂張的民進黨不倒，台灣一定倒。

民進黨台大羅智強
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