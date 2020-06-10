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反送中周年／港人離開家鄉…香港最大問題「沒真正民主」

聯合報 / 記者呂佳蓉羅印冲／專題報導
在台定居的港人Sam與Hebe。記者許正宏／攝影
在台定居的港人Sam與Hebe。記者許正宏／攝影

從雨傘革命到反送中運動，愈來愈多香港人決定離開久居的家鄉移居台灣，身分選擇多了台灣人選項。香港情侶Sam與Hebe三年前來台，在台北龍山寺附近開設餐廳，他們說，來到台灣後覺得人與人的距離是相近的，台灣人更願表達自己的感受，而香港只是個賺錢的地方，沒有生活，只是生存。

三年前，Sam與Hebe決定關掉在香港開設的手工藝品店，來台尋找機會。如今，Hebe已在今年三月申領到中華民國身分證，在香港人身分外，多了台灣認同。

Sam與Hebe在台北經營餐廳。記者許正宏／攝影
Sam與Hebe在台北經營餐廳。記者許正宏／攝影

這對香港情侶在自家餐廳接受本報採訪。餐廳二樓掛起大大的香港地圖，一角的展示櫃擺放著支持香港反送中的文宣。一樓則是Sam與Hebe的工作區，儘管身在台灣，他們每天仍在叉燒飯與菠蘿油等港式餐點中忙碌，傳遞著香港味道。

去年反送中運動爆發時，兩人心繫香港，每日工作完就拿起手機看直播。Sam認為，反送中運動代表香港很深沉的問題，且問題一直存在，只是有沒有一個爆發口，雨傘革命與反送中將香港人對港府不滿的情緒表現出來。

兩人認為，香港最大問題是沒有真正的民主，如果當時雨傘運動有爭取到選舉權，反送中運動就不會發生。Sam指出，「（民主）可以把一個喜歡的領導人選出來，可是現在沒有這個權利」，此外香港還有房屋問題、經濟問題、老人問題與新移民問題，反送中又有警察暴力問題。

Hebe表示，台灣的民主讓她看到人民會互相尊重，這次總統大選儘管選前雙方陣營會互相攻擊對方，但選舉完後大家都會尊重選舉結果；反而去年香港區議會選舉泛民派大勝，另外一派人就不服氣。

香港銅鑼灣書店老闆林榮基來台開同名書店，吸引不少民眾前往選書。圖／聯合報系資料照片
香港銅鑼灣書店老闆林榮基來台開同名書店，吸引不少民眾前往選書。圖／聯合報系資料照片

受反送中運動影響來到台灣的港人愈來愈多，銅鑼灣書店老闆林榮基來台一周年時重開書店，開店前遭人潑紅漆。但林榮基不懼怕，仍說台灣是香港人最後的堡壘，讓香港還有希望。

此外，一群流亡港人在台大附近開設「保護傘」餐廳，餐廳源起於為抗爭者擔任義務律師的黃國桐，他在年初發起「保護傘」計畫，透過港台募款，希望能幫助流亡港人在台有合法工作，以取得居留權。

反送中運動示威期間，台北濟南教會送了千頂安全帽與防毒面具等物資到香港。教會也幫助這批流亡港人安置與在台醫療人道關懷。

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香港亂局 下一步何處去？

香港 反送中 林榮基 銅鑼灣書店 港版國安法 新移民 龍山寺

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