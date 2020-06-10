反送中周年／官民殊途！派糖不甜 區選反廢了武功

香港反送中運動一年，一大結果是社會撕裂，兩大現象是官民殊途間，官方也有懷柔之舉即不斷「派糖」，但那糖落袋卻未顯甜度；而民間一大變是用選票改寫區議會版圖，但沒有導引出地區「變天」。

香港反送中有極慘烈局面出現，但港府在中期調整應對之術，就是一手軟一手硬，硬的是對示威行動警察武力日漸強硬，軟的是港府不斷「派糖」，也即以「惠民」、「紓困」政策，採取不同懷柔措施。

自去年8月起，香港政府開始不斷強調，要減少社會事件對經濟民生的影響，並連續四個月推出四輪紓困行動，主要措施是讓市民分期交稅、免企業部分水電費，豁免27類政府收費、發放多一個月綜合援助金等。

去年懷柔紓困，是以社會事件為由，今年突現大疫情，港府又推出「派糖」措施。首先就是2月底公布新財政預算案，以紓困「派糖」為主調，核心內容是18歲以上永久居民人派現金1萬港元（約1290美元）。目前社會輿論評估，措施刺激經濟未必有效，香港經濟數據沒有最糟只有更糟，懷柔聚合人心也不見成果，示威抗議、警民衝突再度抬頭，派出來糖，沒有顯出應有之甜。

而在香港社會，反送中運動一大結果，是去年11月底的區議會選舉，投票率創下七成的歷史高位，六成選民票投非建制候選人，導致建制陣營大敗，香港18個區議會「變色」，由建制派全線控制轉為17個區議會泛黃。

投票選舉當然是主流民意的表達，這有可能打亂了建制派乃至北京的政治盤算，但區議會的大翻盤，沒有引致香港出現變天的預測。

在區議會變天後，港府採取了疏離的政策，以及凡涉政治就不合作的態度，加上透過選舉進入區議會的非建制派人士，以政治素人為主，區議會新的政治影響力未能建立，原有的武功也漸漸被廢。