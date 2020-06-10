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涉七一衝立法會 12人改控暴動最高刑期3個月變10年

世界日報 / 香港新聞組／香港10日電

9日是香港反送中運動一周年，去年7月1日一群示威者闖進立法會大樓進行破壞，事後12人被捕。原本被控以「進入或逗留在會議廳範圍」罪，不過民間集會團隊發言人劉頴匡9日表示，控方10日會申請改控「暴動罪」。

香港01報導，劉頴匡表示，9日收到律師通知，控方將申請改控所有涉案人士較重的暴動罪。原本控方控告的罪名為「進入或逗留在會議廳範圍」，最高刑期是監禁3個月；但經修改後的控罪最高刑期是監禁10年，被告10日將上庭。

文匯報報導，26歲民間集會團隊發言人劉頴匡、24歲港大學生會前會長孫曉嵐9日午先後在各自的facebook貼文，指就涉及去年7月1日進入立法會範圍而被檢控「進入或逗留在會議廳範圍」罪名的案件，已接獲律師通知控方將在今日於東區裁判法院再提堂時，申請改控所有涉案者刑責較重的「暴動罪」。

報導指出，本案被告共有12人，另有藝人王宗堯（41歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、地盤工人沈鏡樂（24歲）、學生文家健（21歲）、城大學生會編委會攝影記者黃家豪（21歲）、廚師羅樂生（20歲）、車房工人周樂謙（30歲）、運輸工人何俊諺（22歲）、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）及「佔旺畫家」潘浩超（32歲）。控方早前透露，另有三宗同類票控案件亦將於10日在東區裁判法院一併處理。

去年7月1日，有人借修例風波在立法會外示威。其間，有黑衣人強闖入立法會，一度佔領會議廳大肆破壞後四散逃去。警方其後經調查，先後拘控各被告及併案處理。各被告原本被控觸犯《立法會（權力及特權）條例》發出的行政指令「進入或逗留在會議廳範圍」。控罪指他們去年7月1日進入立法會會議廳範圍時，未有遵守秩序或立法會人員為維持秩序而發出的指示。

立法會 香港 大學生

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