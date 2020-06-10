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反送中周年 香港多地示威

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
大批示威者九日晚間在香港中環一帶遊行，紀念反送中運動一周年。（法新社）
大批示威者九日晚間在香港中環一帶遊行，紀念反送中運動一周年。（法新社）

六月九日香港反送中運動一周年，香港由午間到入夜，多個地方都有示威活動。香港民間人權陣線宣布，繼續發起七一遊行，籌畫舉行反「港區國安法」集會。

去年香港六月九日百萬人大遊行，被視為反送中運動開始。昨天周年日，有民眾網上發起，晚上從中環遮打花園起步，流水式出發至不同地點。晚上六時左右，開始有零星民眾在中環遮打花園匯合，部分市民在場叫口號。

大批防暴警察在遮打花園附近截查民眾及搜查隨身物品，又拉起封鎖線，禁止記者等入內。防暴警察在傍晚約六時半，舉起藍旗，警告在場人士正參與非法集結，至少一男一女被帶走。

香港警方昨天公布，自去年六月九日至今年五月三十一日，香港警方共拘捕了八千九百八十六人，控告了一千七百五十四人；被控告的首三位罪行分別為暴動，有六百一十二人；控告藏有攻擊性武器，有二百七十八人；控告非法集結，有二百四十二人。

香港民間人權陣線宣布，除發起七一遊行外，也計畫舉行反「港區國安法」集會。民陣將會去信港府政務司司長張建宗，要求他運用豁免權，容許民陣在限聚令下舉行集會。

香港民主派人士九日不顧政府「限聚令」，發起示威紀念反送中運動一周年，一名示威者遭鎮暴警察逮捕。（路透）
香港民主派人士九日不顧政府「限聚令」，發起示威紀念反送中運動一周年，一名示威者遭鎮暴警察逮捕。（路透）

香港特首林鄭月娥昨天表示，過去一年香港經歷很多困難、嚴峻局面，她說每個人都要汲取教訓，包括政府和議員，因為香港承受不起亂局，香港人希望有安定環境、安居樂業，疫情引起全球經濟大衰退，大家更需要回復正常生活，相信這是香港社會十二個月來的共同願望。

香港特區政府八日舉辦香港基本法頒布卅周年網上研討會，大陸國務院港澳事務辦公室副主任張曉明以視頻方式演講表示，香港局勢的發展變化已經到了鄧小平所講的「非中央出手不行」的地步，中央出手既是勢在必行，也是理所當然。

張曉明表示，中央出手的事實依據是，香港內外敵對勢力所作所為已造成長時間亂局，這些活動不僅嚴重危害香港社會穩定、經濟繁榮和公共安全，而且突破一國兩制底線，嚴重危害中國國家安全。

香港特首 國安法 警察 反送中 林鄭月娥

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