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反送中周年／矛盾高峰！政經失守 離港發展成選項

聯合報 / 記者羅印冲呂佳蓉／專題報導

香港主權移交中國大陸後，港人生活中多了「內地」這個概念，在經濟與日常中，陸港不時矛盾相見，反送中運動則推至高峰。港人與久居香港的大陸人對此有截然不同感受。

港人Andrew（化名）受訪表示，主權移交後香港居高不下的房價與大陸人來港後社會的變遷，再加上北京對香港的承諾不再，逐漸令香港人在經濟與政治上找不到出口。

他表示，香港人十八歲就會去申請抽公屋，大家都知道排公屋要等五到十年。公屋是港府出租的房屋，租金便宜、環境較佳，不過申請排公屋者有廿六萬名，平均要排約五年半才能申請到公屋。承擔不起高房價，還未排到公屋的港人，只能住在劏房、棺材房，或者選擇當「麥難民」，「愈住愈貴、愈住愈小」是大部分港人心聲。

北京在香港主權移交後力推港陸融合，大量陸客、陸生以及為陸客所開的店家，擠壓香港人的空間，近年來香港的本地認同感反而更高。

Andrew認為，對港人而言，不只是大陸人來了之後，香港變得很擠，大陸人也改變了香港社會空間。他以「荒謬」形容一間香港小學禁止學生在課堂上講粵語，否則會受罰的情況。

他說，如今的香港，政治與經濟都不是掌握在香港人手中，離開香港發展成為選項，未來是否回港將取決於當時的政治與社會狀況。

一九九七年香港主權移交後，陸港簽定CEPA，愈來愈多大陸人前往香港發展或旅遊。不過，反送中運動讓陸港矛盾情節搬上檯面，原本希望能透過交流讓彼此了解對方，反而愈交流愈有隔閡。

陸生Emily（化名）赴港多年，她在受訪時表示，大部分陸生喜歡保持沉默，「因為陸生的家長通常會告訴他們要遠離政治」。

Emily從未與港人爭論過認同問題，她說自己從未將大陸當作香港的主人，並稱有這樣想法的大陸人太傲慢；對於反送中運動，她也自認沒有立場去評論，但這場運動讓她與港生產生了隔閡，減少了與港生的共同話題與交流。

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