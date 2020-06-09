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反送中周年／港七區示威 黃之鋒：被跟蹤一周

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
示威者昨晚在香港多處遊行抗議遊行，紀念反送中運動一周年。 （路透）
示威者昨晚在香港多處遊行抗議遊行，紀念反送中運動一周年。 （路透）

昨天是香港反送中運動一周年，中午就有網民號召「七區聯合和你Lunch」，即在七個地區舉行午餐時間的示威行動，聯合行動的口號是「毋忘初心，堅持到底」。

在中環置地廣場中庭內，先後有約百人聚集，在二樓、三樓都有市民響應呼叫「光復香港 時代革命」、「香港人建國」等口號，又齊唱「願榮光歸香港」，多人亮起手機燈光，並舉「五一」手勢。有親建制人士在中庭罵示威市民「賣國賊」，引起衝突騷動。

在觀塘apm商場，逾一百五十人在商場各樓層的玻璃欄杆上掛上「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」等標語，人群約下午二時陸續散去，商場門外有警員一直留在警車上觀察。

在九龍灣Megabox商場，有約廿名少女在中庭展示標語，商場保安沒有阻止，有小量警員在商場外戒備；人群約下午二時陸續散去。

反送中運動一周年，示威者昨天在香港一家購物中心發動「Lunch With You 與您共進午餐」抗議活動。 （歐新社）
反送中運動一周年，示威者昨天在香港一家購物中心發動「Lunch With You 與您共進午餐」抗議活動。 （歐新社）

據警方資料，從去年六月至今年六月，警方收到三百零三宗與反修例活動有關的公眾活動通知，當中二百五十二宗獲發不反對通知書，被禁止及反對的公眾集會及遊行有五十宗；而二零一八年六月至去年五月，警方對九百二十二宗公眾集會及遊行發出不反對通知書，沒有禁止及反對任何集會和遊行。

警方曾表示，反對部分遊行及集會，是考慮到容易被暴力示威者騎劫、公共安全風險及防疫等；民陣召集人岑子杰則認為，香港的集會遊行自由被收窄。

香港民間人權陣線召集人岑子杰表示，希望在限聚令結束後的下星期六及下星期日舉行活動。他強調民陣的角色是舉辦合法集會，令溫和市民也有表達意見的渠道，並呼籲市民十五日穿黑衣，悼念示威者梁凌杰墜樓一周年。

反送中一周年之際，多名民主派人士投訴被不名人士跟蹤。公民黨立法會議員譚文豪說，上星期五晚離開立法會往灣仔取車途中，一名操大陸口音男子沿途跟蹤拍攝；香港眾志秘書長黃之鋒說，過去一星期被人跟蹤偷拍，上周六有四人組成的跟蹤隊伍和兩輛車接應；南區區議員袁嘉蔚說，先後三次在不同地點擺街站時，都見到同一名男子在遠處以手機拍攝。

【看更多報導】

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香港 反送中 立法會

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