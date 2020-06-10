專訪：香港抗爭一周年 更可怕的事情還在後頭

德國之聲：今天是反“送中條例”抗議運動一周年。您如何評估香港過去一年的變化？

李柱銘：香港發生了很大變化，但這些變化都是北京引發的。北京改變了涉及香港的基本方針政策，這就是人們起來抗爭的原因。在2014年6月北京發布的白皮書中，中央政府聲稱他們對香港擁有完全管轄權，這完全違背了鄧小平最初為香港制定的計劃。

北京現在的所作所為正是在執行這項新政策。我可以明確告訴你，更可怕的事情還在後頭，一切都還沒有結束。他們現在正在制定的國家安全法，就已經違反了《基本法》。

北京正在告訴全世界，他們不再會遵守鄧小平制定的“一國兩制”框架內的舊的游戲規則，而是會采取一套與以往不同的政策。中國共產黨期望將香港置於他們的直接管控之下。

2014年8月31日，中國政府推出了香港普選特首的建議，但他們卻要同時控制特首人選的提名過程。他們是想通過這種選舉方式給我們營造一個民主假象。這又是一次違背諾言的行為，因為我們所希望的是按照國際標准一人一票選舉特首。綜上所述，是他們先違背了約定，香港人才開始抗爭的。

去年，我們的行政長官林鄭月娥試圖頒布“送中條例”，而該條例當然不符合香港人的利益。隨後的幾個月時間裡，周末通常都會發生抗議活動。我們現在紀念反送中運動一周年，今後這類紀念活動每年都會繼續。

德國之聲：周二早些時候，林鄭月娥對反“送中條例”運動一周年發表評論，她說她希望每個香港人都能從去年的抗議活動中吸取教訓，因為香港絕不能亂。您怎麼看她的這一表態呢？

李柱銘：林鄭月娥這裡特別強調的是每次抗議活動結束時發生的小規模沖突。但是，如果您仔細觀察，每次小沖突都是因為因為警察試圖清場所引發的。香港黑衣示威者同警方的這類沖突，全世界都看得很清楚，最後的贏家也總是警方。

您難道能說這會對國家安全構成嚴重威脅嗎？中國沒有那麼脆弱吧。鄧小平承諾給我們“一國兩制”和《基本法》的時候，中國政府對他們的前途並沒有信心。但即便是在那麼糟糕的時候，他們都能提出《基本法》，而現在的中國政府卻反而不能接受《基本法》了。

中國現在是世界第二大經濟體，習近平還表示，中國將在五年內成為世界第一大國。中國充滿了自信，可他們又為什麼一定要對香港實施全面控制呢？這完全是一個借口，香港沒有任何事情可以威脅到中國的國家安全。

中國政府還一直說，香港的民主派人士是一切麻煩的源頭，以至於香港政府無法根據《基本法》第23條制定自己的國家安全法。但是，如果你看一下香港立法會的運作方式就會發現，香港立法會沒有一天不在中國政府的控制之下，他們一直擁有多數。

中國想要什麼，我們的立法會就會提供什麼，就像上周五通過國歌法一樣。中國想要香港通過國歌法，香港就通過了國歌法。

德國之聲：一年前，香港曾試圖阻止中國對香港司法獨立的破壞。一年過去了，現在香港似乎正面臨著更大的挑戰。您如何評價香港當前的局勢呢？

李柱銘：國家安全法通過後，他們將控制香港的法院。他們已經完全馴服了香港政府，所以當林鄭月娥說出這些話時，我真不知道夜深人靜時，她會如何面對自己的良心。她本應當捍衛香港，因為她是香港的首席行政長官。

但是，她非但沒有去捍衛香港的政治制度，卻對北京卑躬屈膝。現在捍衛香港價值觀的是香港的年輕一代。他們這個年齡本來應該去踢足球和做游戲，就像我在這個年齡段時一樣。但他們現在卻面臨牢獄之災，隨時會失去幾年的寶貴年華。

我認為香港政府的人應該為他們的所作所為感到羞恥。盡管他們不想根據第23條制定國家安全法，但他們卻不肯為此退休或辭職，而是將責任歸咎於我們。他們懲罰示威者的暴力行為，但卻不肯懲罰警察的野蠻行徑。電視畫面清晰展示警察對示威者野蠻施暴，但沒有任何一名警察因此被逮捕，這違反了法律面前人人平等的法治精神。

德國之聲：過去一年裡，香港發生了很多事情，但總體局勢卻沒有出現好轉的跡象。現在很多年輕人正在考慮離開香港，您對香港年輕一代有何建議呢？

李柱銘：香港的年輕一代應該意識到我們雖然還沒有成功，但我們並沒有失敗。失敗的是北京，這也正是他們放棄鄧小平所樹立的香港模式的原因。香港的年輕人應該認識到，他們冒著生命危險的勇敢行為已經讓他們取得了事實上的勝利。

他們已經迫使對手放棄了他們自己制定規則的比賽。我們的年輕人應該說：“很好，我們正在走向勝利。”他們不必總認為自己是失敗者。他們應該為長期抗爭做好准備。世界上沒有任何人可以通過一場戰鬥，就能從專制政權手中奪取權力。

他們應該將憤怒和沮喪轉化為毅力和信心。他們應該為抗爭的持久化做好准備。畢竟他們比中國領導人年輕，所以他們更有優勢。更為重要的是，他們現在得到了國際社會的支持。許多中老年人也站在年輕人一邊。每當發生沖突時，附近的人們都會出來支持年輕人。

年輕一代得到了香港當地居民以及國際社會的支持。他們有什麼理由使用暴力呢？他們很清楚，他們使用暴力是不會佔上風的。而且這樣還會給北京的暴君提供暴力鎮壓的口實。北京會把香港人說成是恐怖分子，使用這樣的詞匯對他們來說輕而易舉。我們決不能給他們這樣的借口，我們必須為漫長而艱苦的戰鬥做好准備。

李柱銘（Martin Lee）是香港政治家和大律師，曾參與香港《基本法》起草工作。他在香港被尊稱為“民主之父”。

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