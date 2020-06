反送中抗爭「沒改變政府」 香港仍在希望和恐懼中煎熬

現年37歲的唐女士在醫療衛生領域工作。一年前參加過和平示威游行,她說,今天來看,抗議沒有讓政府改變什麼。那時,人們反對修改現行的引渡條例,呼籲香港實施更多民主。一年後,雖然引渡條例不再討論修改,但當地的民主狀況並沒有改善。不僅如此,北京決定制定港區國安法,對香港的自由實施進一步限制。

唐女士有一個三口小家,如今的她不得不從理想主義轉向務實主義。「我最擔心的還是孩子」,她對路透社說,家裡處於安全考慮,已將存款轉到海外,「移民可能將是選項」。

抗議者當中,有人失望,有人擔心受到懲罰。雖然新冠疫情還沒有解除,反對港區國安法的抗議活動已在街頭出現。還沒有出台的這部國安法將包含嚴懲叛國、顛覆政權、恐怖主義以及外部勢力干預。

一名63歲的女士認為,星火可以燎原,「政府越是打壓,我們就越是反抗」。

在保險業就職的22歲的大衛告訴記者,為獲得國際關注,抗議中必須暴力同和平手段兼備。他說,為抗議活動制作汽油彈和破壞催淚瓦斯罐時,會感到懼怕,但最終還是決定繼續下去。

反修例示威游行常常演變成暴力活動,抗議者阻斷道路、打砸親中商鋪,向警察扔石頭和燃燒瓶,警方則以催淚彈和橡皮子彈相還擊。

Isaiah Choy原本在英國讀書,去年回香港參加和平示威。21歲的他說,必須放棄暴力。他認為,香港成為中美衝突中的一個棋子令人失望。

香港的抗議活動得到社會的廣泛支持,這個擁有750萬人口的大都市,大約三分之一的人反對示威。

50歲的Keung屬於三分之一的反對者。他說支持國安法,他希望,民主運動不久後將告一段落,因為「邪不壓正」,「如果發生去年那樣的暴力活動,政府制定法律加強管控是正常行為。」

付先生64歲,已退休,他常常念叨運動口號:「如果大火毀滅我們,你會跟我們同歸於盡!」(if we burn, you burn with us)。他說,因為政治觀點,許多兒時以來的朋友都疏遠他,但他不後海,「我是強硬派,支持港獨。」

Ryan是一名勇武派,抗議活動中,他總是衝在最前列。一年之後的今天,他卻害怕被警方抓到。同時為自己告別抗議,深受內心的譴責。作為一名20歲的大學生,Ryan「只想遠離政治」。他已經數月沒有登錄加密的抗議圈了。去年,他首次接受法新社采訪時曾說,「我是一名衝鋒隊員」,戰鬥在抗議隊伍的最前方,組織隊伍形成盾牌之勢,以對付防爆警察。

去年10月Ryan被捕。他說,關押期間,警員曾踢打過他。後來,Ryan被釋放了,沒有被起訴。但這次經歷給他打下深深的烙印。

他對法新社說,「我譴責自己自私、膽小怕事。我不再發聲,我從頭到腳都深感歉意。然而,我無法繼續了。」他無法預測是否還有繼續上街抗爭的機會。「也許你可以說,暫時的淡出是為未來積蓄力量。」

林鄭:香港承受不起亂局

香港在6月9日當天,有抗議者不顧限聚令舉行小規模示威活動。在中環置地廣場有約百名人聚集,喊反送中口號。大約10名防爆警員在現場戒備。

當天,據香港電台報道,特首林鄭月娥在記者會上講到反送中的經驗教訓時說,過去一年,香港的困難大家有目共睹。她認為,每個人不論政府或是立法會議員,都應汲取教訓,強調香港承受不起亂局。

她還說,如果社會每日有暴力事件挑戰國家主權等,甚至提出港獨自決,會令保就業措施成效大打折扣。林鄭呼籲支持全國人大訂立港區國安法的決定,批評小部分人借此抹黑,煽動罷工罷課,表示對此極度遺憾及譴責。

【 本文章由德國之聲授權提供】