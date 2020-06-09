快訊

高雄市代理市長人選 這兩人呼聲高

連署破1.2萬份！罷免黃捷發起人 宣告下一步行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反送中抗爭「沒改變政府」 香港仍在希望和恐懼中煎熬

德國之聲 / 德國之聲
反送中抗爭滿周年，但香港的民主狀況並沒有改善不僅如此，北京決定制定港區國安法，對香港的自由實施進一步限制。 路透社
反送中抗爭滿周年，但香港的民主狀況並沒有改善不僅如此，北京決定制定港區國安法，對香港的自由實施進一步限制。 路透社

現年37歲的唐女士在醫療衛生領域工作。一年前參加過和平示威游行，她說，今天來看，抗議沒有讓政府改變什麼。那時，人們反對修改現行的引渡條例，呼籲香港實施更多民主。一年後，雖然引渡條例不再討論修改，但當地的民主狀況並沒有改善。不僅如此，北京決定制定港區國安法，對香港的自由實施進一步限制。

唐女士有一個三口小家，如今的她不得不從理想主義轉向務實主義。「我最擔心的還是孩子」，她對路透社說，家裡處於安全考慮，已將存款轉到海外，「移民可能將是選項」。

抗議者當中，有人失望，有人擔心受到懲罰。雖然新冠疫情還沒有解除，反對港區國安法的抗議活動已在街頭出現。還沒有出台的這部國安法將包含嚴懲叛國、顛覆政權、恐怖主義以及外部勢力干預。

一名63歲的女士認為，星火可以燎原，「政府越是打壓，我們就越是反抗」。

在保險業就職的22歲的大衛告訴記者，為獲得國際關注，抗議中必須暴力同和平手段兼備。他說，為抗議活動制作汽油彈和破壞催淚瓦斯罐時，會感到懼怕，但最終還是決定繼續下去。

反修例示威游行常常演變成暴力活動，抗議者阻斷道路、打砸親中商鋪，向警察扔石頭和燃燒瓶，警方則以催淚彈和橡皮子彈相還擊。

Isaiah Choy原本在英國讀書，去年回香港參加和平示威。21歲的他說，必須放棄暴力。他認為，香港成為中美衝突中的一個棋子令人失望。

香港的抗議活動得到社會的廣泛支持，這個擁有750萬人口的大都市，大約三分之一的人反對示威。

50歲的Keung屬於三分之一的反對者。他說支持國安法，他希望，民主運動不久後將告一段落，因為「邪不壓正」，「如果發生去年那樣的暴力活動，政府制定法律加強管控是正常行為。」

付先生64歲，已退休，他常常念叨運動口號：「如果大火毀滅我們，你會跟我們同歸於盡！」（if we burn, you burn with us）。他說，因為政治觀點，許多兒時以來的朋友都疏遠他，但他不後海，「我是強硬派，支持港獨。」

Ryan是一名勇武派，抗議活動中，他總是衝在最前列。一年之後的今天，他卻害怕被警方抓到。同時為自己告別抗議，深受內心的譴責。作為一名20歲的大學生，Ryan「只想遠離政治」。他已經數月沒有登錄加密的抗議圈了。去年，他首次接受法新社采訪時曾說，「我是一名衝鋒隊員」，戰鬥在抗議隊伍的最前方，組織隊伍形成盾牌之勢，以對付防爆警察。

去年10月Ryan被捕。他說，關押期間，警員曾踢打過他。後來，Ryan被釋放了，沒有被起訴。但這次經歷給他打下深深的烙印。

他對法新社說，「我譴責自己自私、膽小怕事。我不再發聲，我從頭到腳都深感歉意。然而，我無法繼續了。」他無法預測是否還有繼續上街抗爭的機會。「也許你可以說，暫時的淡出是為未來積蓄力量。」

林鄭：香港承受不起亂局

香港在6月9日當天，有抗議者不顧限聚令舉行小規模示威活動。在中環置地廣場有約百名人聚集，喊反送中口號。大約10名防爆警員在現場戒備。

當天，據香港電台報道，特首林鄭月娥在記者會上講到反送中的經驗教訓時說，過去一年，香港的困難大家有目共睹。她認為，每個人不論政府或是立法會議員，都應汲取教訓，強調香港承受不起亂局。

她還說，如果社會每日有暴力事件挑戰國家主權等，甚至提出港獨自決，會令保就業措施成效大打折扣。林鄭呼籲支持全國人大訂立港區國安法的決定，批評小部分人借此抹黑，煽動罷工罷課，表示對此極度遺憾及譴責。

本文章由德國之聲授權提供】

香港 反送中 國安法

相關新聞

反送中抗爭「沒改變政府」 香港仍在希望和恐懼中煎熬

現年37歲的唐女士在醫療衛生領域工作。一年前參加過和平示威游行，她說，今天來看，抗議沒有讓政府改變什麼。那時，人們反對修改現行的引渡條例，呼籲香港實施更多民主。一年後，雖然引渡條例不再討論修改，但當地的民主狀況並沒有改善。不僅如此...

反送中一周年 華春瑩反問：英國給過香港甚麼自由？

今日是反送中運動一周年，大陸外交部長與英國外交大臣今日熱線，大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上反問，英國給過香港甚麼自...

反送中周年／為什麼香港抗爭愈來愈暴力激進？

自2019年6月開始由反《逃犯條例》修訂引發的抗爭，打破了香港過去數十年來被視為香港抗爭的行動共識，如對「和平、理性、非暴力」（簡稱「和理非」）的堅持不再被視為必然。掟汽油彈、掟磚，襲擊警察等的暴力抗爭方式變成社會常態。

香港反送中周年 港警公布共拘捕8986人

今日是香港反送中運動一周年，港警在社交網站上公布，從去年6月9日至今年5月31日，港警在示威活動中一共拘捕8986人，控...

反送中周年／北京出手…港恐成「半封閉」城市

去年下半年，香港掀起反送中運動，社會飽受動盪之苦，當時就有分析指出，社運可能動搖香港國際金融地位。誰料反送中周年前夕，北京繞過香港立法會，直接制定港版國安法，此舉震動了市場，也引發美國總統川普祭出制裁，中美又陷新一輪對抗。

反送中周年／社會撕裂…港人消費「先看顏色」

香港社會氛圍緊張，也蔓延至經濟和民生消費領域。示威者分辨黃和藍，構建黃色經濟圈，而被視為親中的店舖遭毀壞與拒買。

反送中周年／攬炒香港淪中美灘頭戰場

香港交易所行政總裁李小加，已提前宣布明年離職。說好要退出江湖反而有話要說，最近接受「財富」雜誌訪問，談到中美關係再度緊張，說隨著中美雙方關係日益疏離，香港的橋梁作用更重要。

反送中周年 香港7區舉行「和你Lunch」活動

今日是反送中運動一周年，香港網民發起香港7區「和你Lunch」活動，包含灣仔、中環、太古、葵涌、新蒲崗、九龍灣、觀塘7地...

反送中周年港民傍晚遊行 港警：會迅速果斷執法

香港反送中運動今日一周年，香港示威者發起今日傍晚在港島遊行。對此，港警表示，會在相關地點部署足夠的警力，迅速果斷執法，包...

反送中周年 民陣聲明：五大訴求缺一不可、7月1日再遊行

香港反送中運動今日一周年，香港民間人權陣線今日發表「反送中百萬人大遊行一週年聲明」，指出6月9日是香港人抵抗惡法的集體回...

反送中周年 香港七一佔領立法會案被改控暴動罪

今日是香港反送中運動一周年，去年七月一日一群示威者闖進立法會大樓進行破壞，事後多人被捕。原本被控以「進入或逗留在會議廳範...

香港民陣召集人：反送中運動從未平息

香港泛民主派團體民間人權陣線召集人岑子杰今天說，「反送中」運動從未平息過，他們將會繼續爭取這場運動的目標「5大訴求」

熱門新聞

93萬罷韓同意票扣掉陳其邁市長得票 趙少康：剩19萬票哪來？

韓遺憾罷韓國家隊不停抹黑 張雅琴譙：還好把你罷掉了

韓國瑜遭罷免不提訴訟 謝龍介爆原因

韓粉簇擁大喊「愛你」 韓國瑜拍畢業照：笑不出來

報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

國防部：偵獲共軍蘇愷戰機侵我西南空域 戰機驅離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。