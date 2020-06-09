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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

反送中周年／北京出手…港恐成「半封閉」城市

世界日報 / 記者羅印、呂佳蓉／香港9日電
反送中周年前夕，北京繞過香港立法會，直接制定港版國安法，此舉震動了市場。圖／法新社
反送中周年前夕，北京繞過香港立法會，直接制定港版國安法，此舉震動了市場。圖／法新社

去年下半年，香港掀起反送中運動，社會飽受動盪之苦，當時就有分析指出，社運可能動搖香港國際金融地位。誰料反送中周年前夕，北京繞過香港立法會，直接制定港版國安法，此舉震動了市場，也引發美國總統川普祭出制裁，中美又陷新一輪對抗。

5月28日，中國全國人大表決通過港版國安法決定草案，川普隨即在5月29日於白宮宣布對中國制裁，除取消香港享有的特殊待遇，包括關稅、引渡協議、軍民兩用的科技輸出限制外，也對中方官員祭出制裁，並宣布禁止部分中國留學生簽證。

全球最大離岸人民幣資金池 恐怕保不住了

針對美方制裁，香港經濟日報分析，香港賴以生存的貿易、金融、商業根基可能喪失，且多國可能跟進，從此丟掉國際金融及商業中心地位，失去中國轉口港價值，成為「半封閉」城市。分析稱，香港現在是中企主要海外融資中心，擁有全球最大離岸人民幣資金池，屆時恐怕也保不住。

不過，港府和建制派認定，取消特殊待遇，對香港影響輕微。香港政務司長張建宗就表示，去年香港和美國的貨物貿易總額是5170億（港幣，下同），而香港本地產品出口到美國僅有37億。美國從香港賺取的貿易順差在去年超過2000億，若在服務業及投資等其他方面施加制裁，在香港的1300間美國企業將受打擊。

究竟川普對北京提出制裁後，如何影響香港國際金融地位，台灣陸委會前副主委、政大經濟系教授林祖嘉指出，川普宣布的措施，被外界認為是「雷聲大雨點小」，實質影響不大。不過，如美方後續採更大動作，尤其是斬斷港幣與美元的聯繫匯率，則香港做為亞太地區金融中心地位將崩裂。不過，林祖嘉認為，美國採取強烈政策機率很小，因為懲罰香港也會讓自身受傷。

中國華中科技大學教授、光谷自貿研究院院長陳波表示，香港一年出口有10%是到美國，其中9%來自中國，真正香港出口到美國只有1%，而「原產地原則」早已嚴格區分中國產品與香港產品，美方這方面制裁的槓桿早已用掉。

香港 港版國安法 反送中

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