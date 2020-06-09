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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

反送中周年／社會撕裂…港人消費「先看顏色」

世界日報 / 記者呂佳蓉、羅印／香港9日電
香港社會氛圍緊張，也蔓延至經濟和民生消費領域。圖／法新社
香港社會氛圍緊張，也蔓延至經濟和民生消費領域。圖／法新社

香港社會氛圍緊張，也蔓延至經濟和民生消費領域。示威者分辨黃和藍，構建黃色經濟圈，而被視為親中的店舖遭毀壞與拒買。

反送中運動從去年6月到年底，到今年初因新冠肺炎疫情的零星事件，社會氛圍讓旅遊業、貿易及物流業受到嚴重波及，經濟損失由整體社會埋單。

香港去年GDP下降1.2%，是2009年發生金融危機以來的首次衰退。去年在警民衝突最緊張的第三季與第四季的經濟成長分別下降2.8%與2.9%。

催淚彈滿天瀰漫…香港再也不是購物者天堂

社會氣氛讓中港矛盾毫不遮掩地顯現，原本周末、連假是零售業、百貨業與旅遊業的旺期，但警民對峙的街頭，港警催淚彈滿天瀰漫，示威者將鬧區街道磚頭挖起自保，掛起標語布條表達訴求，香港再也不是購物者天堂。

據港府統計，去年訪港旅客人數共5591萬人次，與2018年的6515萬訪港數相比減少14.2%。去年7月到12月間，內地客赴港人數呈負成長，幅度按月增加，從7月的負5.5%，到12月呈現同比腰斬，為負53.2%。

屬本地消費的香港示威者則在經濟層面挑顏色，反映在「撐黃抵藍」消費立場。示威者開發出分辨黃、藍立場店家應用程式，「和你EAT」與「良心guide」等軟體，成為餐廳消費指南。位於旺角的陸陸雞煲火鍋店被認為是「黃到金」，店家在2014年占中運動表態支持香港民主，一名支持運動的饕客不諱言表示，前來是「最緊要夠黃」！

美心集團與優品360或因集團有關人士的撐警言論與創辦人的背景，他們的店家被視為藍店，成為運動中的替罪羔羊，示威期間遭毀時有所聞，而中資銀行在港分行也時常被「裝修」。港府投入四次紓困措施救市，但仍與抗爭者沒有交集，零星的示威在疫情下間斷持續，香港本地經濟前景混沌不明。

香港 疫情

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