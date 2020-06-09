反送中周年／攬炒香港淪中美灘頭戰場

香港交易所行政總裁李小加，已提前宣布明年離職。說好要退出江湖反而有話要說，最近接受「財富」雜誌訪問，談到中美關係再度緊張，說隨著中美雙方關係日益疏離，香港的橋梁作用更重要。

選邊站？港未來命運 兩派看法

但香港財經界沒李小加那麼看好香港，反而認為中美關係緊張，香港不能再扮演緩衝角色，現在將被迫「選邊站」。有時政評論員認為，不僅香港建制派會採取激進立場，港府與商界，都會明確表態，這是邏輯必然。由之而來，香港吸引外資勢將變調，香港作為國際金融中心，跟以前大大不同了。

這場反送中運動，最早起事的不是香港民眾，而是商界，他們發現逃犯條例令他們處於隨時「送中」境地。而他們的反對，港府和北京都不以為然，是香港美國商會嗅到危險，出頭反對，然後有了美國的出頭，隨後港府改動了修例內容，以摘出香港商界和美國商界，卻激起香港民眾的憤怒，一步步釀出血淚衝突。

這一事件演變的進程，在北京眼裡有另一番邏輯，那就是反送中事件從頭到尾有美國影子，是美國操控的「和平演變」。這一基本立場，決定香港年輕人的「攬炒」口號，變成了香港建制派的「攬炒」行動。一步步走下來，就形成香港不再是國際上最佳投資勝地。

面對外資流出 港府束手無策

作為香港反送中經濟「攬炒」的後果，3月中旬香港痛失全球最自由經濟體地位，香港過去25年，連續坐在這個寶座上，但這回評比，最主要的理由，就是香港政府去年提出修訂「逃犯條例」後，香港的司法獨立受到嚴重威脅，持續數月的政治和社會動盪，已削弱香港作為全球最佳營商地點之一的聲譽，導致投資流入受壓抑，破壞了原本良好的投資環境。

一頭栽在抗疫中，煩在紓困上的香港政府，政治正確已是第一考量，面對外資的流出束手無策，更不用說推出新的吸資良策。香港的老對頭新加坡，已成香港走資的替代方案，只是抗疫關頭，一切從緩。

國安法引入香港 迎來更重一擊

香港「攬炒」變局，還迎來更重一擊，那就是中方認定香港問題的關鍵，是基本法23條立法，即國家安全立法的未能解決，由於香港是中國的特區，但北京又不能完全控制，北京認定「西方勢力」介入香港政局，相信香港再成西方勢力「亂中反共」基地。所以國安法引入香港，成了最新的成果。

與之相對應的，美國參眾兩院在反送中運動高潮中，通過了香港法案，美國總統川普簽了這一法案，美國國務院本月應為這法案提交香港報告，因應美方特別考量暫時推遲，而推遲意味著在準備行動，卻迎來了中國全國人大直接制定香港版國安法及國安機構進駐香港。

是以反送中運動的一周年，掀開的中美之爭，以香港為灘頭戰場，這就不是反送中之後，香港政治經濟大攬炒，還正演化成中美之戰的國際大攬炒。