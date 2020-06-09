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反送中周年 時力籲立院速協商加開臨時會處理港澳條例

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
反送中運動逾百日時紀錄照片。聯合報記者呂佳蓉攝（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
反送中運動逾百日時紀錄照片。聯合報記者呂佳蓉攝（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

香港反送中事件將滿周年，時代力量立院黨團上午舉行記者會，希望立法院長游錫堃本周儘速召集黨團協商，討論臨時會的開會時間與議程，處理「港澳條例」修法，讓協助港人的措施能有更明確的流程及依據。時力同時也提出華航、護照正名等案，希望臨時會優先處理。

立法院第10屆第1會期已在5月底結束，民進黨團擬提出6月中下旬舉行臨時會。時力黨團上午舉行「儘速召開臨時會，重要議案別再拖」記者會，總召邱顯智表示，各黨團都計畫加開臨時會，希望游錫堃於本週儘速召集黨團協商，討論臨時會的開會時間與議程，「越快召開越好」。且除了院會，臨時會中也要一併加開委員會，具體討論相關議案。

時力也列出時力主張臨時會處理的議案，包括香港澳門關係條例、廣電三法、反滲透法、兩岸人民關係條例、礦業法、公職人員選舉罷免法、兒童及少年福利與權益保障法、幼兒教育及照顧法等修法，以及華航正名與護照封面正名兩個公決案。

邱顯智表示，應盡速修正港澳條例，讓協助港人的措施能有更明確的流程及依據，並透過廣電三法、反滲透法、兩岸人民關係條例等修法，建立反中共滲透的民主防衛機制。他也提到，近日美國政府針對中國大陸籍航空做出管制，華航正名必要性已迫在眉睫，希望臨時會一併處理。

華航 邱顯智 立法院

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