反送中1周年／近9000人被捕 4％多次就逮

反送中運動這一年來，近9000名被捕者，其中約近4%不只一次被捕，有17歲青年被捕達9次。明報報導，社工表示，示威者認為因爭取公義被捕難以接受；又說示威者曾用和平方式表達訴求而不獲回應，會覺得除了激進手法「沒有其他出路」。

根據警方消息，截至上月29日，反修例運動拘捕人數達8981，逾3600人是學生，占比達四成。被捕次數最多的是一名17歲學生，去年11月至今年5月被捕9次，最近一次涉及5月27日的示威。該少年曾向警方報稱多個身分，包括職訓局、HKU SPACE及IVE學生等，亦曾自稱無業，涉及罪名包括非法集結、藏有工具作非法用途及阻街等。

據報導，8981名被捕者中，近4%被捕多於1次，共約350人；其中6人被捕4次，包括一名12歲小六男生，他經常在西九龍尤其是旺角示威出現，主要涉及在場逗留及叫囂，涉嫌民眾地方行為不檢等。同樣被捕4次的還有5名男子，3人年約20多歲，1人18歲及1人57歲。

報導說，研究社會運動的香港恆生大學社會科學系助理教授鄧鍵一認為，示威者重複參加示威是因民意未消退，除修例事件，民眾覺得7‧21白衣人襲擊巿民事件、8‧31太子站事件等仍欠交代，故民意未消退。他指4%重複被捕率不算高，加上警方最近較常「大包圍」拘捕示威者，或未見到他們有具體的激進行為，認為重複被捕者可能只是「不幸運」。